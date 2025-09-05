中職／回憶「勝母鋒連線」 陳金鋒：他的故事由他述說

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊副領隊郭泰源（左起）、林智勝、悍將總教練陳金鋒賽前合影。圖／富邦悍將隊提供

中職「全壘打王」林智勝宣告今年球季結束後引退，味全龍隊今起在台北大巨蛋連辦三天引退系列賽，過去曾共組「勝母鋒連線」的陳金鋒也給予祝福，希望由林智勝自己述說自己的故事。

陳金鋒結束旅美生涯返台後加入La New熊隊，與林智勝一同組起強力打線，2009年林智勝31轟、陳金鋒27轟，中職史上第一次由全本土球員達成單季單隊2人以上達20支全壘打，生涯19次同日開轟。

回顧兩人過去並肩作戰的歷史，如今已是富邦悍將總教練的陳金鋒表示，每個人都有一個時間點，時間到了就是面對，而對他過去的印象，在屬於他的日子裡，「就由他來敘述過往」。

陳金鋒在2016年引退時，Lamigo桃猿隊舉辦盛大儀式送別，也成為此後重要球員退休的指標，陳金鋒認為，引退儀式的舉辦就是看球隊、球員的想法，「結束的這一天他想怎麼結束？在職業生涯結束的時候，讓大家回顧，對自己、球迷都是很好的回憶。」

