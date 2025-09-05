中職／想對林智勝說辛苦了陳金鋒談引退儀式重要性

中職味全龍隊林智勝今天起在台北大巨蛋進行引退系列賽，與林智勝當過10年隊友的陳金鋒表示，「他辛苦了。」陳金鋒提到，引退儀式是可以讓球員自己、球迷一起回憶的完美結束。

「大師兄」林智勝從2004年開始效力La New熊隊、Lamigo桃猿隊，直到2016年球季開始透過自由球員制度轉戰中信兄弟；富邦悍將總教練陳金鋒則是從2006年開始效力La New熊隊，直到2016年在Lamigo桃猿隊退役，2人當了10年隊友。

談到本週就是林智勝的引退系列賽，陳金鋒今天表示，「每個人都會有一個時間點，時間點到了就這樣，他也辛苦了。」被問到對林智勝印象最深刻的畫面，陳金鋒則說：「這是他的日子，就由他來敘述這個過往會比較好。」

陳金鋒在2016年時於桃園棒球場進行了盛大引退儀式，當時吸引了2萬52名觀眾進場。之後中職各球星的引退賽愈來愈盛大，彭政閔引退賽2019年在洲際棒球場吸引2萬223名觀眾，去年周思齊在台北大巨蛋2場引退賽各吸引了4萬人進場，都令人印象深刻。

陳金鋒指出，引退儀式主要是看球員自己的意願，想要什麼樣的過程、怎麼結束這一天，跟球團配合需要，「當然是一個球員職業生涯的結束，是讓大家可以一起回憶的比賽，最後一場比賽是讓他（林智勝）自己也好，也讓支持他的球迷，有一個完美的結束。」