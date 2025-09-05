快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊老將林智勝本周末迎接自己的引退賽。記者陳正興／攝影
林智勝今年與味全龍隊簽下1年球員、2年教練合約，本周末就要在引退賽後告別選手生涯，總教練葉君璋談職涯轉換的難處，最難在於「放下身段」，他說：「很多人以為自己已經放下身段，但其實還差很遠。」

林智勝生涯打下304轟，高居中職史上全壘打王，即將帶著榮耀榮退，本周末的引退賽之後，預計不會再出賽，專心為接下來的教練生涯轉換心態。

林智勝在年初記者會上談到有出國進修想法，葉君璋對此指出，進修有很多種模式，國外有些東西是肉眼看得到的，其實看一下就好，但肉眼看不到的，可能要1、2年或3、4年在那邊，「才能知道他們運作，只是去兩個禮拜、三個月也不一定看得到。」

葉君璋指出：「當教練最重要的一點是放下身段，這個不是想像的那麼簡單，很多教練覺得自己退下來已經放下身段，實際上和真實還差很遠，我認為他就是做好他覺得應該要做好的事。」

味全龍隊總教練葉君璋。記者陳正興／攝影
林智勝 味全龍

相關新聞

中職／今天只是冠名引退賽的一般比賽 林智勝知道最難一關在致詞

林智勝迎接職棒生涯終戰，今天起在台北大巨蛋引退系列3連戰登場，今天將以先發第五棒、一壘手之姿出賽，他的心情還很平靜，直言...

中職／引退賽後強打切換教練 葉總叮囑林智勝最難是放下身段

林智勝今年與味全龍隊簽下1年球員、2年教練合約，本周末就要在引退賽後告別選手生涯，總教練葉君璋談職涯轉換的難處，最難在於...

中職／現身林智勝紀錄片掀熱議 洪總無意多談：講多了太矯情

林智勝的引退系列賽碰上台鋼雄鷹隊，巧遇過去共事許久的總教練洪一中，林智勝年初在記者會上談及此事表示，「這就是緣分，有些人...

中職／已無印象林智勝初登場就盜他壘包 葉君璋納悶：是對我？

林智勝即將告別選手生涯，過去種種隨著紀錄片、各家報導重新翻騰於球迷記憶之中，初登場的賽事，他的現任教頭葉君璋也佔據篇幅，...

中職／想對林智勝說辛苦了陳金鋒談引退儀式重要性

中職味全龍隊林智勝今天起在台北大巨蛋進行引退系列賽，與林智勝當過10年隊友的陳金鋒表示，「他辛苦了。」陳金鋒提到，引退儀...

中職／林智勝引退年心情三溫暖 克魯茲指點43歲有43歲的打法

中職味全龍隊43歲野手林智勝引退系列賽，回憶引退年直言「心情像洗三溫暖」，但也知道人生到了不同的階段，看事情的角度也不同...

