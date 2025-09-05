中職／引退賽後強打切換教練 葉總叮囑林智勝最難是放下身段
林智勝今年與味全龍隊簽下1年球員、2年教練合約，本周末就要在引退賽後告別選手生涯，總教練葉君璋談職涯轉換的難處，最難在於「放下身段」，他說：「很多人以為自己已經放下身段，但其實還差很遠。」
林智勝生涯打下304轟，高居中職史上全壘打王，即將帶著榮耀榮退，本周末的引退賽之後，預計不會再出賽，專心為接下來的教練生涯轉換心態。
林智勝在年初記者會上談到有出國進修想法，葉君璋對此指出，進修有很多種模式，國外有些東西是肉眼看得到的，其實看一下就好，但肉眼看不到的，可能要1、2年或3、4年在那邊，「才能知道他們運作，只是去兩個禮拜、三個月也不一定看得到。」
葉君璋指出：「當教練最重要的一點是放下身段，這個不是想像的那麼簡單，很多教練覺得自己退下來已經放下身段，實際上和真實還差很遠，我認為他就是做好他覺得應該要做好的事。」
