中職／林智勝引退年心情三溫暖 克魯茲指點43歲有43歲的打法

中央社／ 台北5日電
味全龍今天起在台北大巨蛋舉行「大師兄」林智勝引退系列賽，林智勝賽前積極練球。記者陳正興／攝影
味全龍今天起在台北大巨蛋舉行「大師兄」林智勝引退系列賽，林智勝賽前積極練球。記者陳正興／攝影

中職味全龍隊43歲野手林智勝引退系列賽，回憶引退年直言「心情像洗三溫暖」，但也知道人生到了不同的階段，看事情的角度也不同，打擊教練克魯茲點醒他，讓他又找回對打擊的興趣。

龍隊野手林智勝今年為引退年，本季一、二軍上下，雖大部分時間都有隨隊一軍，但上場的機會不算多，從今天起一連3天在台北大巨蛋引退系列賽，林智勝今天首戰先發打5棒、守一壘。

林智勝回憶，這一整年心情很像洗三溫暖，感覺有機會，上一軍沒多久又下放二軍，接著又有機會上一軍，從來沒有過這樣的感覺，後來也有跟總教練葉君璋聊過，慢慢體悟到人生到了不同階段，看事情的角度也需要不同。

林智勝表示，不管是誰，打到40歲身體的能力都會往下降，教練團有戰績考量，不可能一直讓他留在場上，想要做到面面俱到很困難，職業球隊戰績還是最重要。

這幾年看著許多同期的球員陸續引退，林智勝表示，以前看其他人引退，心裡都會想：「怎麼這麼快、真的不能打了嗎？」但年紀到了真的會有力不從心的感覺，比賽反射神經是不會騙人的。

林智勝也透露，當開始覺得有點力不從心的時候，球隊打擊教練克魯茲（Tommy Cruz）一句話點醒他，「43歲有43歲可以打到球的方法」，讓他在這1、2年慢慢也找回對打擊的興趣。

