中職／現身林智勝紀錄片掀熱議 洪總無意多談：講多了太矯情
林智勝的引退系列賽碰上台鋼雄鷹隊，巧遇過去共事許久的總教練洪一中，林智勝年初在記者會上談及此事表示，「這就是緣分，有些人感覺很遠，其實就在身邊。」洪總今天賽前被問到關於林智勝的話題，無意多講，他表示自己影片就錄了兩次，留待紀錄片揭曉，「有講過就好，講多了太矯情。」
林智勝2004年6月3日在中職初登場時，當時La New隊總教練為大田卓司，但林智勝只打了7場比賽，總教練就換人，洪一中上台接任，2004年對兩人來說都是菜鳥年。
被問到執教生涯一開始就遇到比較有個性的選手是否是很大的考驗，洪總直言，「他一開始也沒什麼個性啊！哪個選手一開始上來會有個性，大家都是越打越好才有個性。」
林智勝紀錄片近日釋出預告，洪一中的出現，引起球迷熱議，洪總透露，影片拍了兩次，自己該講的，都在影片中講了，今天無意再談林智勝引退的話題，「榮譽是在智勝身上，不是在我身上，有講過就好，講多了太矯情。」
