中職／已無印象林智勝初登場就盜他壘包 葉君璋納悶：是對我？

林智勝即將告別選手生涯，過去種種隨著紀錄片、各家報導重新翻騰於球迷記憶之中，初登場的賽事，他的現任教頭葉君璋也佔據篇幅，但葉君璋今天被問起此事坦言已無印象，納悶問起：「又是對我嗎？」

林智勝的職棒處女秀為2004年6月3日，在澄清湖棒球場面對興農牛隊，以怪物新人之姿在生涯初登場就扛起第四棒、游擊手，在當年相當轟動，而他也不負眾望，單場雙安、貢獻兩分打點，La New熊終場以11：2贏球。

林智勝該役首打席為強勁的平飛球遭到中外野手張家浩接殺，第二打席打向游擊，林智勝展現十足拚勁拔腿狂奔，游擊手鄭兆行發生失誤讓他上壘，隨後盜壘成功，生涯首盜先出爐。林智勝在第五局敲二壘打、第六局敲一壘打，在生涯首戰就大放異彩。

今天被問到是否記得林智勝的初登場賽事，葉君璋先是面露問號，「又對我了嗎？」葉君璋坦言已無印象，儘管提供澄清湖棒球場、「阿浪」失誤等線索，他依然無解，「我只記得澄清湖全壘打首轟是我。」澄清湖首轟誕生於2002年3月9日，葉君璋砲轟中信鯨隊投手小桧山雅仁。

葉君璋笑答，年輕的林智勝速度滿快，被盜壘很正常，「我還被羅敏卿盜過。」