快訊

泰國新總理出爐！貝東塔黯然下台 「泰自豪黨」黨魁阿努廷當選

家門被打破…江祖平怒揭三立高層兒性侵 急打給他媽才脫身

阿北今天不回家！柯文哲不願欠人情要再深思 下周一再決定

中職／已無印象林智勝初登場就盜他壘包 葉君璋納悶：是對我？

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
林智勝（當時為林智盛）的生涯初登場，在2004年6月3日澄清湖棒球場面對興農牛隊，單場雙安，且跑出生涯首盜。本報資料照片
林智勝（當時為林智盛）的生涯初登場，在2004年6月3日澄清湖棒球場面對興農牛隊，單場雙安，且跑出生涯首盜。本報資料照片

林智勝即將告別選手生涯，過去種種隨著紀錄片、各家報導重新翻騰於球迷記憶之中，初登場的賽事，他的現任教頭葉君璋也佔據篇幅，但葉君璋今天被問起此事坦言已無印象，納悶問起：「又是對我嗎？」

林智勝的職棒處女秀為2004年6月3日，在澄清湖棒球場面對興農牛隊，以怪物新人之姿在生涯初登場就扛起第四棒、游擊手，在當年相當轟動，而他也不負眾望，單場雙安、貢獻兩分打點，La New熊終場以11：2贏球。

林智勝該役首打席為強勁的平飛球遭到中外野手張家浩接殺，第二打席打向游擊，林智勝展現十足拚勁拔腿狂奔，游擊手鄭兆行發生失誤讓他上壘，隨後盜壘成功，生涯首盜先出爐。林智勝在第五局敲二壘打、第六局敲一壘打，在生涯首戰就大放異彩。

今天被問到是否記得林智勝的初登場賽事，葉君璋先是面露問號，「又對我了嗎？」葉君璋坦言已無印象，儘管提供澄清湖棒球場、「阿浪」失誤等線索，他依然無解，「我只記得澄清湖全壘打首轟是我。」澄清湖首轟誕生於2002年3月9日，葉君璋砲轟中信鯨隊投手小桧山雅仁。

葉君璋笑答，年輕的林智勝速度滿快，被盜壘很正常，「我還被羅敏卿盜過。」

2004年球季的葉君璋，該年因La New熊隊洋投萊特觸身球直擊臉部成為傷兵。本報資料照片
2004年球季的葉君璋，該年因La New熊隊洋投萊特觸身球直擊臉部成為傷兵。本報資料照片

林智勝 味全龍

延伸閱讀

中職／今天只是冠名引退賽的一般比賽 林智勝知道最難一關在致詞

琅讀金句／大師兄林智勝：球員終有離開球場的一天，每場都要用盡全力，打出最好的自己！

林智勝引退賽今晚登場！蕭敬騰狠砸2500萬　出動上千人力致敬傳奇

中職／林智勝引退系列賽登場 特展、紀錄片回顧經典生涯

相關新聞

中職／今天只是冠名引退賽的一般比賽 林智勝知道最難一關在致詞

林智勝迎接職棒生涯終戰，今天起在台北大巨蛋引退系列3連戰登場，今天將以先發第五棒、一壘手之姿出賽，他的心情還很平靜，直言...

中職／已無印象林智勝初登場就盜他壘包 葉君璋納悶：是對我？

林智勝即將告別選手生涯，過去種種隨著紀錄片、各家報導重新翻騰於球迷記憶之中，初登場的賽事，他的現任教頭葉君璋也佔據篇幅，...

中職／林智勝引退系列賽登場 特展、紀錄片回顧經典生涯

中華職棒全壘打王「大師兄」林智勝的引退系列賽將於2025年9月5至7日在台北大巨蛋盛大展開，味全龍球團特別規劃 「林智勝...

中職／林智勝引退紀念商品開賣 傳奇榮耀周邊限量登場

味全龍球團為紀念「大師兄」林智勝的傳奇時刻，特別推出「林智勝引退紀念商品」系列，將他二十多年職棒生涯的榮耀與回憶，化為值...

中職／林智勝引退傳承棒球意志 U12國手、威廉波特冠軍小將參與

中華職棒味全龍「大師兄」林智勝引退系列賽，將於9月5日至7日在台北大巨蛋熱血登場，結合公益、文化與在地驕傲的盛會，三天分...

中職／林智勝先發出賽 葉總：引退賽3戰都看得到他

中職味全龍隊43歲野手林智勝將於5日至7日舉行引退系列賽，被問起出賽安排，總教練葉君璋笑說：「3天都會讓球迷看到他」。龍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。