聽新聞
0:00 / 0:00
中職／林智勝先發打5棒守一壘 引退系列賽後不再出賽
中職味全龍隊43歲野手林智勝引退系列賽，今天首戰先發打5棒、守一壘；總教練葉君璋表示，後面兩場再評估，但一定會讓林智勝上場，引退賽之後基本上不會再出賽。
龍隊今天起在台北大巨蛋安排林智勝3場引退系列賽，對手為台鋼雄鷹隊，今天首戰林智勝先發5棒、守一壘，也是林智勝本季首場先發一壘的出賽，本季僅在8月20日與台鋼雄鷹隊比賽中代打上場、接替守一壘。
林智勝賽前受訪表示，目前心情很平靜，沒有什麼不同，一樣準備練球、就跟平常的比賽沒什麼不同，教練團安排出賽相信都有戰力考量。
葉君璋賽前接受媒體聯訪表示，林智勝今天有排入先發打序，但後面兩場比賽要安排代打還是先發上場，還要再評估。
至於3場引退賽結束之後，葉君璋表示，「基本上不會再上場，就是退休了」，是否待在一軍直到球季結束，會再跟林智勝討論，林智勝卸下球員身分後將轉任教練，接下來的規劃安排都還沒有確定。
林智勝本季目前為止一軍總計27場出賽，共55打數敲出13支安打，有1次盜壘成功，貢獻5分打點，打擊率2成36。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言