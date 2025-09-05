快訊

中職／今天只是冠名引退賽的一般比賽 林智勝知道最難一關在致詞

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊老將林智勝本周末迎接自己的引退賽。記者陳正興／攝影
味全龍隊老將林智勝本周末迎接自己的引退賽。記者陳正興／攝影

林智勝迎接職棒生涯終戰，今天起在台北大巨蛋引退系列3連戰登場，今天將以先發第五棒、一壘手之姿出賽，他的心情還很平靜，直言今天只是「冠名引退賽的一般比賽」，知道最難熬的時刻會在7日的致詞。

林智勝22年生涯打下304轟，居中職史上全壘打榜王者，再輝煌的歷史都有畫下句點的一天，今天起的3連戰將向球迷好好說聲道別。

回顧這段生涯，林智勝想起剛打職棒時，林振賢教練告訴他，要他打到40歲，林智勝坦言當初根本不敢想，而且自己向中信兄弟隊自請放在60人名單外時是39歲，「那時也不知道會不會有人要。」來到龍隊，讓他的生涯得以延續，一路走到現在，才能完成這個他當初不敢想的「打到40歲」目標。

隨著年紀漸長，林智勝難以避免逐漸失去出賽空間的現實，他可以體諒，「球隊戰力需求本來就是這樣，除非大家都受傷，教練陣容一定是拿最佳陣容和大家打。」他坦言剛開始有點難以適應，但後來總教練葉君璋告訴他自己的想法，他也理解球隊的規畫，「這個我還還滿支持葉總想法。」

面對職棒選手生涯的最後時刻，「現在滿平靜，沒什麼特別感覺，可能還沒到7日。」林智勝說，今天還好，就是像一般比賽的作息，只是被冠名引退賽，「我覺得7日的致詞才是最感性，我說可以給我多一點時間嗎？因為要謝謝的人太多了，這幾天都在想要怎麼講，我想要慢慢講。」林智勝沒有擬稿，全憑真心去自然發揮、道出感謝，「一定不會完美，但我盡力做好。」

味全龍隊老將林智勝本周末迎接自己的引退賽。記者陳正興／攝影
味全龍隊老將林智勝本周末迎接自己的引退賽。記者陳正興／攝影
味全龍隊老將林智勝本周末迎接自己的引退賽。記者陳正興／攝影
味全龍隊老將林智勝本周末迎接自己的引退賽。記者陳正興／攝影

