柯文哲交保網路聲量逾169萬筆！近十日熱議焦點一次看
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體
前民眾黨主席柯文哲近期因京華城案交保備受網友關注，「柯文哲」單日累積123,068筆聲量。台北地方法院15日再度針對柯文哲具保停押案召開羈押庭，再度裁定柯文哲7000萬元交保，並要求柯文哲不得接觸同案被告及尚未詰問的證人，也不得騷擾起訴書證據清單所載證人。北檢表示，等收到裁定書後，研議是否抗告。
聲量最高點！柯文哲交保離開看守所
《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，「柯文哲」近十日（2025/9/5~2025/9/15）網路聲量累積超過169萬筆。聲量最高點出現在9月8日，單日累積347,062筆，柯文哲發文表示，「謝謝大家，阿北回來了！」他強調，「絕不投降，絕不屈服！繼續努力！」不少支持者留言，「阿北瘦好多，要好好調理身體」、「阿北你真的辛苦了」。
延伸閱讀：柯文哲9/8交保天價7千萬！轟賴清德「四分五裂台灣」 「兩個太陽」再成焦點
北院裁定柯文哲7千萬交保 天價金額引起網友議論
聲量第二高峰出現在9月5日，單日累積225,917筆，北院裁定柯文哲7000萬交保，限制出境、出海8月，須接受電子監控。網友表示，「這金額也太扯…那些搞詐騙、撞死人的都沒這麽高的交保金」、「幫科普，交保金會退還的，還會計利息一併返還，一種幫阿北定存的概念」。
高院撤銷北院交保裁定 網友意見正反兩極
聲量第三高峰出現在9月12日，單日累積169,657筆，北檢抗告成功，高院撤銷北院交保裁定，發回重審。網友表示，「剛放出來就直接嗆檢調單位，又不守規矩，自找的」、「貪污，老天爺都在看」；但也有人認為，「北檢你要玩幾次」、「歸剛欸～就是不放人」。
【網路溫度計DailyView】提醒您
◎未經判決確定，應推定為無罪。
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2025年9月5日至2025年9月15日。
資料來源：
大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『柯文哲』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。
*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
看更多網路溫度計文章
上車舞成魔性迷因！從「近平坐下」到柯P上車 一文看懂台灣網友如何玩壞團播
「柯爸」柯承發94歲病逝 北所：柯文哲可依法申請返家
柯文哲奔喪父親柯承發告別式！淚訴「臨終等不到我 是我一生的遺憾」
「Team Taiwan」就在運動部Logo！設計巧思、團隊一次看
「金牌部長」李洋就任！急升「卓揆內閣」聲量榜第三名
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言