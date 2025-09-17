快訊

勞勃瑞福最後身影曝光！過世前半年驚喜客串「暌違6年演出成絕響」

MLB／左打右打都開轟！水手羅利破左右開弓紀錄 雙響砲追平隊史

熱帶低壓上午8時生成 若成颱將強度高且風場廣大 這2天最接近台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲交保網路聲量逾169萬筆！近十日熱議焦點一次看

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView
台北市前市長柯文哲。聯合報記者余承翰／攝影
台北市前市長柯文哲。聯合報記者余承翰／攝影

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

前民眾黨主席柯文哲近期因京華城案交保備受網友關注，「柯文哲」單日累積123,068筆聲量。台北地方法院15日再度針對柯文哲具保停押案召開羈押庭，再度裁定柯文哲7000萬元交保，並要求柯文哲不得接觸同案被告及尚未詰問的證人，也不得騷擾起訴書證據清單所載證人。北檢表示，等收到裁定書後，研議是否抗告。

聲量最高點！柯文哲交保離開看守所

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，「柯文哲」近十日（2025/9/5~2025/9/15）網路聲量累積超過169萬筆。聲量最高點出現在9月8日，單日累積347,062筆，柯文哲發文表示，「謝謝大家，阿北回來了！」他強調，「絕不投降，絕不屈服！繼續努力！」不少支持者留言，「阿北瘦好多，要好好調理身體」、「阿北你真的辛苦了」。

延伸閱讀：柯文哲9/8交保天價7千萬！轟賴清德「四分五裂台灣」　「兩個太陽」再成焦點

北院裁定柯文哲7千萬交保　天價金額引起網友議論

聲量第二高峰出現在95日，單日累積225,917筆，北院裁定柯文哲7000萬交保，限制出境、出海8月，須接受電子監控。網友表示，「這金額也太扯…那些搞詐騙、撞死人的都沒這麽高的交保金」、「幫科普，交保金會退還的，還會計利息一併返還，一種幫阿北定存的概念」。

延伸閱讀：柯文哲裁定7000萬交保！5小時網路聲量衝7

高院撤銷北院交保裁定　網友意見正反兩極

聲量第三高峰出現在9月12日，單日累積169,657筆，北檢抗告成功，高院撤銷北院交保裁定，發回重審。網友表示，「剛放出來就直接嗆檢調單位，又不守規矩，自找的」、「貪污，老天爺都在看」；但也有人認為，「北檢你要玩幾次」、「歸剛欸～就是不放人」。

【網路溫度計DailyView】提醒您
◎未經判決確定，應推定為無罪。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年9月5日至2025年9月15日。
資料來源：
大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『柯文哲』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

看更多網路溫度計文章
上車舞成魔性迷因！從「近平坐下」到柯P上車　一文看懂台灣網友如何玩壞團播
「柯爸」柯承發94歲病逝　北所：柯文哲可依法申請返家
柯文哲奔喪父親柯承發告別式！淚訴「臨終等不到我　是我一生的遺憾」
「Team Taiwan」就在運動部Logo！設計巧思、團隊一次看
「金牌部長」李洋就任！急升「卓揆內閣」聲量榜第三名

柯文哲

網路溫度計 DailyView

追蹤

延伸閱讀

【重磅快評】柯文哲的交保 與「寧當曼德拉，不做伍子胥」

李文宗證詞「脫勾」柯文哲 檢方：2人是侵占公益捐共犯

柯文哲自豪「被搞一年沒掛掉」 嗆檢：怎不去抄小英商號、扁帽工廠？

尷尬！柯文哲出庭突然手機響了 他接起電話急回應：審判長在盯我

相關新聞

政治獻金案 柯文哲嗆檢：怎不抄小英商號

民眾黨前主席柯文哲再獲交保，台北地院昨傳喚前柯競辦主任李文宗作證，也傳柯出庭。李證稱，柯是「橘子」許芷瑜的主管，當然可以...

柯文哲交保網路聲量逾169萬筆！近十日熱議焦點一次看

北院15日再度裁定柯文哲7000萬元交保，單日聲量破12萬筆！北檢表示，等收到裁定書後，研議是否抗告。

【重磅快評】柯文哲的交保 與「寧當曼德拉，不做伍子胥」

因京華城案被羈押近一年的民眾黨主席柯文哲上週一交保，台北地檢署次日提抗告，台灣高等法院於12日撤銷台北地院交保裁定，台北...

李文宗證詞「脫勾」柯文哲 檢方：2人是侵占公益捐共犯

民眾黨前主席柯文哲昨交保重裁再獲裁定7000萬元交保，台北地院審理今傳喚前柯辦主任李文宗「被告轉證人」作證，李證稱北捷董...

柯文哲自豪「被搞一年沒掛掉」 嗆檢：怎不去抄小英商號、扁帽工廠？

民眾黨前主席柯文哲昨交保重裁再獲裁定7000萬元交保，台北地院今傳喚前柯辦主任李文宗「被告轉證人」作證。李與柯共涉收賄、...

柯文哲自比曼德拉挨轟 沈政男：判決未出爐憑什麼說人家貪汙

民眾黨前主席柯文哲昨在法庭上自比曼德拉，遭綠營人士狠酸砲轟是貪汙犯。醫師、時事評論家沈政男表示，那是柯的自我期許，判決未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。