柯文哲交保網路聲量逾169萬筆！近十日熱議焦點一次看

前民眾黨主席柯文哲近期因京華城案交保備受網友關注，「柯文哲」單日累積123,068筆聲量。台北地方法院15日再度針對柯文哲具保停押案召開羈押庭，再度裁定柯文哲7000萬元交保，並要求柯文哲不得接觸同案被告及尚未詰問的證人，也不得騷擾起訴書證據清單所載證人。北檢表示，等收到裁定書後，研議是否抗告。

聲量最高點！柯文哲交保離開看守所

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，「柯文哲」近十日（2025/9/5~2025/9/15）網路聲量累積超過169萬筆。聲量最高點出現在9月8日，單日累積347,062筆，柯文哲發文表示，「謝謝大家，阿北回來了！」他強調，「絕不投降，絕不屈服！繼續努力！」不少支持者留言，「阿北瘦好多，要好好調理身體」、「阿北你真的辛苦了」。

北院裁定柯文哲7千萬交保 天價金額引起網友議論

聲量第二高峰出現在9月5日，單日累積225,917筆，北院裁定柯文哲7000萬交保，限制出境、出海8月，須接受電子監控。網友表示，「這金額也太扯…那些搞詐騙、撞死人的都沒這麽高的交保金」、「幫科普，交保金會退還的，還會計利息一併返還，一種幫阿北定存的概念」。

高院撤銷北院交保裁定 網友意見正反兩極

聲量第三高峰出現在9月12日，單日累積169,657筆，北檢抗告成功，高院撤銷北院交保裁定，發回重審。網友表示，「剛放出來就直接嗆檢調單位，又不守規矩，自找的」、「貪污，老天爺都在看」；但也有人認為，「北檢你要玩幾次」、「歸剛欸～就是不放人」。

【網路溫度計DailyView】提醒您

◎未經判決確定，應推定為無罪。

