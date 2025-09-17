政治獻金案 柯文哲嗆檢：怎不抄小英商號

民眾黨前主席柯文哲再獲交保，台北地院昨傳喚前柯競辦主任李文宗作證，也傳柯出庭。李證稱，柯是「橘子」許芷瑜的主管，當然可以指示「橘子」，「兩人是一組的」，別人不知道他們的事；柯表示，被檢察官「搞了一年沒掛掉」，嗆檢察官怎不去抄「小英商號」、「扁帽工廠」？

檢察官表示，李文宗任北市府顧問對外宣稱是主任，後來去北捷當董事長，還是民眾黨重要幕僚；李是眾望基金會董事長，木可公司與柯難以切割，木可付四五○萬元進柯帳戶，李、柯都是侵占公益捐款共犯。

柯文哲說，看了李文宗筆錄，才知道被檢察官誤導，檢察官起訴書雖有八百多頁，但內容是利用機會搜索他的手機、搜索黨部的電腦之後，拿一條一條的簡訊去問李，真是「深文周納，入人於罪」。

柯表示，台灣以前不是沒有選舉，以後也不會沒有，嗆檢察官「為何不也把民進黨的基金會抄一遍？」、「敢不敢把小英商號、扁帽工廠抄一遍？」

柯文哲說，選舉剩餘款給他，他就是所有權人，沒用完的，四年後繳庫就好，「我去侵占我的錢幹嘛？」柯表示「能夠被檢察官搞一年還沒掛掉的，我看只有柯文哲」，批檢察官浪費國家資源。

李文宗則證稱，之前對外以「市長分身」自居，並稱「分身比副市長還大」，是處理重大事件但不認識對方的一種尊重表示，長官交辦的事，在做法上有點彈性。

檢察官詰問，為何鼎越開發前董事長朱亞虎傳訊息指「小沈很小氣，七人二一○好了，感謝五六○」時，李會回「謝謝將軍」？李說，對朱印象非常淺，朱是公關型人物，朱丟訊息直覺是捐給政黨，就替柯感謝對方。

檢方依據偵訊時稱新故鄉協會孫鳳群曾存入八百萬元的事請李說明，李說，他與李文娟收到錢後轉給新故鄉，錢是「橘子」給的，來源不會跟他說。李稱，他知道「橘子」是隨行秘書，但不清楚有無幫柯處理財務，木可販售小物就是開發票行為，與政治獻金無關。