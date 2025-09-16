【重磅快評】柯文哲的交保 與「寧當曼德拉，不做伍子胥」

因京華城案被羈押近一年的民眾黨主席柯文哲上週一交保，台北地檢署次日提抗告，台灣高等法院於12日撤銷台北地院交保裁定，台北地院昨天重開羈押庭，再次做出交保裁定，過程高潮迭起。不過最「精彩」的，應該是柯文哲在交保後、北院重開羈押庭上的兩次談話，從「京華城根本是冤獄」、「賴清德把台灣弄得四分五裂」，到「寧當曼德拉，不當伍子胥」的變化。

交保後在北院外的談話，柯文哲的態度，完全不像是一個剛剛交保的貪瀆嫌犯，而是慷慨激昂，劍指賴政府製造冤獄，讓人家破人亡。其中引述韓國瑜「莫忘世上苦人多」到描述獄中所見所聞，更像是在鋪陳自己的下一個政治動作。說是「準總統參選宣言」，也不為過。

北檢的抗告，並未在北院5日裁定柯文哲交保後第一時間決定，反而是在柯文哲在北院外的談話後才做出。而在「柯文哲怒責賴清德」與「北檢抗告」之間，總統府還連續兩天，以公開聲明和談話，駁斥柯文哲的指控。緊接著，才是北檢的抗告，以及高院的「撤銷北院交保裁定」。

在此情況下，北檢的抗告，以及高院的撤銷交保裁定，背後是不是有政治動機在內，就難免給人想像的空間。尤其看在柯文哲的眼裡，除非他不在意自己是否再被羈押，否則那篇慷慨激昂的「討賴檄文」，可能就是他「再獲交保」的障礙。於是，「寧當曼德拉，不當伍子胥」這番話，動機就鮮明了起來。

曼德拉的遭遇，大家都知道。為了爭取南非黑人人權，他入獄多年。但出獄後，他並沒有像當年關他的白人政府報復，反而推動族群融合，並因此獲得諾貝爾和平獎，以及「南非國父」的稱號。至於伍子胥，經歷更加複雜。他是楚國人，但父兄遭到楚王迫害而死，自己也險些遇害。後來逃亡到吳國，經過多年努力，率領吳國大軍大敗楚軍，還將楚王鞭屍。但後來在吳國與吳王夫差理念不合，又遭奸佞陷害，還是難逃殺身之禍。

所以柯文哲的「不當伍子胥」，到底是不當哪個階段的伍子胥？是不當「復仇使者伍子胥」？還是不當「因為違背上意而被殺的伍子胥」？柯文哲沒說清楚。但清楚的是，他說的是自己要當曼德拉，既然要當曼德拉，當然意思就是自己「不會向迫害他的人報復」，而是致力於族群融合和改革。這番話，聽在上位耳中，當然是會認為這人「孺子可教也」。

但更深一層看，「不當伍子胥，寧當曼德拉」，或許說的不是兩件事，而是一件事。也就是自己不會在人身自由握在權力者手中時，就輕舉妄動；如果真的要有什麼作為，也要等到真的掌握權力再說，或者把掌握權力的推翻了再說。如果真的是這麼解讀，賴清德總統們，恐怕又要睡不安穩了。