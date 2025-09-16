快訊

李文宗證詞「脫勾」柯文哲 檢方：2人是侵占公益捐共犯

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導
台北地院審理前台北市長柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金等案，傳喚眾望基金會董事長李文宗出庭作證。記者余承翰／攝影
台北地院審理前台北市長柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金等案，傳喚眾望基金會董事長李文宗出庭作證。記者余承翰／攝影

民眾黨前主席柯文哲昨交保重裁再獲裁定7000萬元交保，台北地院審理今傳喚前柯辦主任李文宗「被告轉證人」作證，李證稱北捷董事長任內未參與民眾黨黨務，證詞「脫勾」柯，檢方表示，柯文哲與木可公司難以切割，與李文宗都涉犯公益侵占罪。

李文宗表示，他擔任北捷董事長沒有參與民眾黨黨務，曾處理秘書長張哲揚、創黨元老會計師范有偉發生紛爭的事，才回報柯「主席，已請他們開會溝通」，另協助籌組財委會、處理遴選共3件事「但都不是組織運作」。

關於木可公關柯文哲的參與程度？李文宗證實有與柯討論過，一開始覺得負責人找親戚比較好，柯一度推薦黨工林耀宗，談了一半又反悔，最後選了李文娟「過程中有許多討論，但結果可能不同」。

檢方提示2022年6月李文宗與柯文哲的簡訊對話，李文宗稱，柯當時認為「木可」2個字會不會太直接，柯屬意改成「眾可」，但他喜歡「木可」，覺得「木可」很好聽。

李文宗今上、下午作證，證言後，主任檢察官林俊廷表示，李文宗2018年擔任柯文哲的市府顧問，對外宣稱是主任，雖後來去北捷當董事長，還是民眾黨的重要幕僚；李文宗是眾望基金會董事長，可指示眾望付錢給社發部，且付的錢占90%，基金會做公益僅占10%。

林俊廷說，木可的事李文宗都會向柯文哲說明，木可與柯文哲難以切割，競選小物的販售絕對與選舉有關，木可付450萬元進柯文哲第一銀行帳戶，李、柯都是涉嫌侵占公益捐款的共犯。

柯文哲的辯護人陸正義說，檢方指控李文宗與柯文哲涉收賄，不過，鼎越開發前董事長朱亞虎傳的簡訊同時傳給市長室主任蔡壁如、秘書長張哲揚與李文宗，明顯是向多人邀功，檢察官卻以簡訊推論柯、李收賄，起訴草率。

陸正義說，依最高法院判決，政治獻金匯到柯文哲的獻金帳戶，柯就有權使用，如果沒用完充其量是行政處罰；競選小物方面全權由李文宗處理、決定，另外，眾望基金會辦公益，有活動會邀柯參加，柯競總與眾望的關係是「魚幫水，水幫魚」，柯只代言，不涉犯罪。

台北地院審理前台北市長柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金等案，前台北市長柯文哲（右）出庭時支持者爭相與他握手為他打氣。記者余承翰／攝影
台北地院審理前台北市長柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金等案，前台北市長柯文哲（右）出庭時支持者爭相與他握手為他打氣。記者余承翰／攝影

侵占 柯文哲 李文宗 民眾黨 檢察官

