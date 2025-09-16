柯文哲自豪「被搞一年沒掛掉」 嗆檢：怎不去抄小英商號、扁帽工廠？

民眾黨前主席柯文哲昨交保重裁再獲裁定7000萬元交保，台北地院今傳喚前柯辦主任李文宗「被告轉證人」作證。李與柯共涉收賄、背信罪，柯在李作證後自豪「被搞一年沒掛掉」，並嗆檢察官「怎不去抄小英商號、扁帽工廠？」

柯文哲先對李文宗說「趁這個機會告訴你一件事」，他昨天去台大醫院看廖同學「現在大概過世了…」審判長要求柯修正發言，柯轉回正題。

柯文哲說，李文宗在科技業年薪1000萬元，被拉進市府幫忙「害你受苦，抱歉了」，人民面對國家機器真的很渺小，看了李文宗的筆錄，才知道被檢察官誤導「李根本沒碰京華城」，檢察官的起訴書雖有800多頁，但內容是利用機會搜索他的手機、搜索黨部的電腦拿一條一條的簡訊去問李文宗，真是「深文周納，入人於罪」。

柯文哲表示，和李文宗是50年的朋友，與黃珊珊也是好友，與他們「傳的簡訊和公開講的話不一樣」；柯說，台灣以前不是沒有選舉，以後也不會沒有「為何不也把民進黨的基金會通通抄一遍？」、嗆檢察官「敢不敢把小英商號、扁帽工廠抄一遍？」

柯文哲說，選舉辦的活動「KP秀」就是好玩，選舉不必搞得太嚴肅，和藝文界互動就被講成是侵占，至於檢方指控他侵占選舉剩餘款，柯說「捐給我，我就是所有權人」，沒用完的4年後就繳庫就好「我去侵占我的錢幹嘛？」

柯文哲表示，邱復生是個媒體大老，請邱做顧問卻被檢察官認定是種投資商業行為「檢察官對每個字都過度解讀」，事情他個人承擔就好，李文宗沒有必要去承擔痛苦。