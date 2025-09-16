快訊

熱帶低氣壓生成恐成颱 這天起雨炸台灣「最新路徑出爐」

柯文哲出庭手機突大響 他接電話急回「審判長在盯我」原因曝光

加薩化為火海！以色列突襲加薩市展開地面進攻 近7成居民仍困城中

柯文哲自豪「被搞一年沒掛掉」 嗆檢：怎不去抄小英商號、扁帽工廠？

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導
台北地院今天開庭審理京華城容積案、政治獻金案，台北市前市長柯文哲出庭。記者余承翰／攝影
台北地院今天開庭審理京華城容積案、政治獻金案，台北市前市長柯文哲出庭。記者余承翰／攝影

民眾黨前主席柯文哲昨交保重裁再獲裁定7000萬元交保，台北地院今傳喚前柯辦主任李文宗「被告轉證人」作證。李與柯共涉收賄、背信罪，柯在李作證後自豪「被搞一年沒掛掉」，並嗆檢察官「怎不去抄小英商號、扁帽工廠？」

柯文哲先對李文宗說「趁這個機會告訴你一件事」，他昨天去台大醫院看廖同學「現在大概過世了…」審判長要求柯修正發言，柯轉回正題。

柯文哲說，李文宗在科技業年薪1000萬元，被拉進市府幫忙「害你受苦，抱歉了」，人民面對國家機器真的很渺小，看了李文宗的筆錄，才知道被檢察官誤導「李根本沒碰京華城」，檢察官的起訴書雖有800多頁，但內容是利用機會搜索他的手機、搜索黨部的電腦拿一條一條的簡訊去問李文宗，真是「深文周納，入人於罪」。

柯文哲表示，和李文宗是50年的朋友，與黃珊珊也是好友，與他們「傳的簡訊和公開講的話不一樣」；柯說，台灣以前不是沒有選舉，以後也不會沒有「為何不也把民進黨的基金會通通抄一遍？」、嗆檢察官「敢不敢把小英商號、扁帽工廠抄一遍？」

柯文哲說，選舉辦的活動「KP秀」就是好玩，選舉不必搞得太嚴肅，和藝文界互動就被講成是侵占，至於檢方指控他侵占選舉剩餘款，柯說「捐給我，我就是所有權人」，沒用完的4年後就繳庫就好「我去侵占我的錢幹嘛？」

柯文哲表示，邱復生是個媒體大老，請邱做顧問卻被檢察官認定是種投資商業行為「檢察官對每個字都過度解讀」，事情他個人承擔就好，李文宗沒有必要去承擔痛苦。

柯還說，他被關起來「關在裡面的人，不知道外面發生什麼事」，他與別人私底下的簡訊被一條一條拿來追，柯又自豪「能夠被檢察官搞一年還沒掛掉的，我看只有柯文哲」，批檢察官真是浪費國家資源，還說待在監獄內不會累，出來反而覺得疲倦。

台北地院審理前台北市長柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金等案，傳喚眾望基金會董事長李文宗出庭作證。記者余承翰／攝影
台北地院審理前台北市長柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金等案，傳喚眾望基金會董事長李文宗出庭作證。記者余承翰／攝影

柯文哲 李文宗 檢察官

延伸閱讀

柯文哲自比曼德拉挨轟 沈政男：判決未出爐憑什麼說人家貪汙

尷尬！柯文哲出庭突然手機響了 他接起電話急回應：審判長在盯我

柯文哲和「橘子」關係？李文宗：他們是一組的 其他人不知道兩人的事

柯文哲辯護人抗議檢方政治偵防 李文宗：橘子給800萬但不會問來源

相關新聞

【重磅快評】「最親民的賴總統」 馬屁文化大翻車

淡江大橋今天舉行合龍儀式，最吸睛的卻是「歡迎最親民的賴總統視察」紅布條，議員揶揄馬屁文化，網友狂酸「以為身處北韓」、「這...

柯文哲自豪「被搞一年沒掛掉」 嗆檢怎不去抄小英商號扁帽工廠？

民眾黨前主席柯文哲昨交保重裁再獲裁定7000萬元交保，台北地院今傳喚前柯辦主任李文宗「被告轉證人」作證。李與柯共涉收賄、...

高嘉瑜回鍋選議員？ 游淑慧嘆入錯黨挺錯人「也是可憐人」

民進黨前立委高嘉瑜表態「原則上應該是會選2026，但選什麼？大家拭目以待。」國民黨港湖選區議員游淑慧今天說，對於高嘉瑜若...

韓國瑜接待法國參院友台小組 盼兩國未來深化交流

立法院長韓國瑜今於接見並款宴法國參議院友台小組副主席特瑪（Rachid Temal）一行。韓國瑜表示，台法國會交流頻繁，...

高雄市長選戰民調唯一落後柯志恩 邱議瑩：對節奏策略有信心

鏡報公布2026年高雄市長選舉民調，指出對決國民黨最可能參選人選、立委柯志恩狀況下，綠委賴瑞隆領先柯3.3個百分點；綠委...

陳奇祿故居文資審議慘敗罕見 投票機制在作怪

台灣歷年來常見被民眾認為具文資潛力的建物，在各級政府舉辦文資審議時被認定無文資價值，引發不少議論。近來位於北市溫州街7號的陳奇祿故居，更因重新會勘時明明有逾半委員認同文資價值，卻在正式審議時慘敗，成為罕見案例。箇中眉角，恐怕得北市府來解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。