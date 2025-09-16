柯文哲自比曼德拉挨轟 沈政男：判決未出爐憑什麼說人家貪汙

民眾黨前主席柯文哲昨在法庭上自比曼德拉，遭綠營人士狠酸砲轟是貪汙犯。醫師、時事評論家沈政男表示，那是柯的自我期許，判決未出爐前「無罪推定」憑什麼說人家貪汙，而柯文哲是不是台灣的曼德拉，2028總統選舉，人民說了算。

沈政男指出，柯文哲昨出庭講出「我希望我是曼德拉，而不是伍子胥」，綠營馬上有打手出來說，怎麼跟曼德拉比？曼德拉有貪汙嗎？甚至有要選高雄市長的綠委把貪汙2字貼在柯文哲頭上，好像柯文哲已經判刑確定一樣。

他怒嗆，綠營不少人被政治立場蒙蔽理智，然在司法未定罪前，都是清白無罪，「無罪推定」這麼簡單的道理也不懂，而柯文哲連一審都還沒判決，就說人家貪汙就因為那他也能說，那位綠委不用選高雄市長了，直接判定落選好了。

而柯文哲要自比蔣渭水、曼德拉，那是柯文哲的自我期許，就跟小孩在學校寫作文說，將來要成為愛迪生、愛因斯坦，難道老師能用紅筆給評語駁斥；事實上柯文哲對台灣政治的影響力已經不下於蔣渭水。

沈政男表示，如果柯文哲2028當選總統，那當然就是「台灣的曼德拉」了。只是，這一切都是人民說了算，而不是綠營那些打手可以置喙，更嗆這些打手如果沒有常識，至少有法律常識，別只憑著意識形態在那亂扯亂罵。

此外，柯文哲維持原裁定交保，其實以北檢提出證據來看，柯被偵訊關3個月，一審關9個月，人民普遍認為已經夠了，稍有常識都會認為應該交保；且依昨天開庭狀況來看，法官有撮合兩造對於交保的意見，因此北檢應該是不會提抗告了。