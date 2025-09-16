尷尬！柯文哲出庭突然手機響了 他接起電話急回應：審判長在盯我

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，昨再獲裁定維持先前7000萬元交保，台北地方法院今開庭傳喚眾望基金會董事長李文宗作證。開庭過程中，柯文哲手機突然響起，原來是電子腳鐶沒電了，科控中心打電話確認，他急忙接電話回應「審判長在盯我」。

台北地院今傳喚李文宗作證，由檢察官主詰問，柯文哲律師行反詰問；開庭期間，柯文哲律師陸正義問到一半，約中午12點14分，法庭內突然傳出手機鈴聲，審判長江俊彥面色凝重並以目光巡視法庭，最後是柯急忙低頭找手機，並表示是科控中心來電。

柯文哲接起手機，緊急向對方表示他現在在開庭，「審判長現在在盯我！」江俊彥也暫停筆錄委外轉譯，並將此突發狀況記明筆錄。

上午庭訊至中午12點45分，柯文哲手上拿著便當和湯步出法院，他面帶微笑也沒有回應媒體發問。下午庭訊自2點開始，目前仍在進行詰問李文宗的程序。