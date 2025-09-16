柯文哲和「橘子」關係？李文宗：他們是一組的 其他人不知道兩人的事

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，昨再獲裁定7000萬元交保，台北地方法院今開庭傳喚眾望基金會董事長李文宗作證。檢察官詰問提及遭通緝的「橘子」許芷瑜，李文宗表示柯文哲是許芷瑜的主管，當然可以指示她，且兩人是一組的，其他人不會知道他們的事情。

檢察官依據偵訊時稱新故鄉協會孫鳳群曾存入的800萬元的事，請李說明。李文宗說，他與李文娟收到錢後，就轉給新故鄉，錢是柯隨行秘書「橘子」許芷瑜給的，錢的來源「許芷瑜並不會跟我說這些」。

李文宗也說，他知道許芷瑜是柯文哲的隨行秘書，但不清楚有無幫柯處理財務。檢察官問及許芷瑜拿的錢是否為柯文哲所指示的？李文宗則回答，柯文哲是許芷瑜的主管，當然可以指示她。

檢察官提示偵訊筆錄，當時李文宗指出，在他的認知裡面，柯文哲和許芷瑜是獨立的，兩個人是一組的，其他人不會知道他們的事情。

李文宗證稱，木可公司有和柯文哲競選總部簽訂肖像權契約，授權金額為1500萬元，但不只是肖像權費用，還有捐款換小物的成本費，而金額是由捐款換小物1.6億元的10%來計算，相關授權都是由他自己決定，簽約則是由他和李文娟蓋章，柯文哲不知情，「我沒有跟他報告」。

檢察官問及民眾黨舉辦「第三波募款小物」，為何文宣沒有提及是木可公司提供的小物？李文宗則說，他對此一無所知，黨部活動與他無關，他也沒有跟黨部人員交談，他沒有關心也不了解。

另外，李文宗也說，販售小物就是一個開發票的行為，「與政治獻金無關」，而木可公司是以匯款方式將450萬元肖像授權金給柯文哲，金額是木可公司販售、開發票的金額來計算，他也沒有告訴柯文哲匯款一事，是請李文娟去找橘子要銀行資料，再分三次匯款處理，他不知道柯文哲拿到錢之後作何用途，柯沒有告訴他，兩人也沒有討論。

檢察官問及2023年「KP SHOW」，李文宗說木可公司有幫忙柯文哲舉辦，就是商業行為；檢察官追問柯文哲就是登台表演的藝人嗎？為何柯文哲當時說是募款演唱會？李文宗則說，他不知道、不清楚，他不能控制柯文哲發言。

柯文哲律師陸正義問及李文宗曾在2020年4月5日回覆朱亞虎訊息「長輩友⼈涓涓襄助，市長和我們都⼼存感激」是什麼意思？李文宗說，他一直都有這個習慣，有人對柯文哲、民眾黨有任何協助，他就是表達感謝。

李文宗表示，柯文哲有同意簽肖像授權同意書，是他代表木可公司拿給柯文哲簽的，是獨家授權，「我弄好它就簽名，我給的他不會看」，只柯文哲沒有細看內容就簽名。