柯文哲辯護人抗議檢方政治偵防 李文宗：橘子給800萬但不會問來源

民眾黨前主席柯文哲昨交保重裁再獲裁定7000萬元交保，台北地院審理相關弊案，今傳前柯辦主任李文宗「被告轉證人」調查，並傳喚柯及辯護人對李文宗詰問。李證稱，柯的隨行秘書「橘子」許芷瑜曾給800萬元由他轉新故鄉協會，但「橘子」不會說錢的來源。

上午先由檢察官陳思荔主詰問，李文宗稱，與柯文哲認識快50年，先前在半導體業多年職業倦怠，受前市長室主任蔡壁如之邀到市府，他的辦公室在市長室前的OA區中間位置，大部分隨行柯，陪柯的客人記些紀錄。

陳思荔提示多份與木可前董事長李文娟、郭、黃姓人士對話紀錄，紀錄顯示李文宗以「市長分身」自居，並自稱「分身比副市長還大」、「我最大，不要再問了」等證據，詢問李聯絡代表的意思。李證稱，是處理重大事件但不認識對方「一種尊重的表示」，目的是長官交辦的事「於做法上有點彈性」。

陳思荔問為何進北捷任董事長？為何與柯對話出現「外出擔任董事長為擴大人脈」、「籌組競總」李回「收到」，此時，柯的辯護人鄭深元異議「檢察官在作政治偵防」，檢方表示提問攸關柯競辦組織，審判長江俊彥諭示異議駁回，李再作證。

李文宗說，任北捷董座未參與民眾黨的組織，只就單一件處理，至於傳訊息給柯提及民眾黨財務長梁秀菊談及財務的事，李文宗證稱，柯第二任市長時請他協助成立委員會，主觀上認為應與黨務無關。

陳思荔詰問李文宗與鼎越開發前董事長朱亞虎的關係？為何朱傳訊息指「小沈很小氣，7人210好了，感謝560」時李回「謝謝將軍」？

李文宗說，他對朱印象非常淺「記憶中沒有坐下聊過天」，見面就打個招呼說哈囉，也沒有和朱換過LINE，兩人用一般簡訊來往；李說，朱是公關型人物，對方丟訊息過來，直覺是捐給政黨，就替柯感謝對方，沒有細讀它。

李文宗稱，眾望基金會「應該」是柯要成立的，柯認為作公益重要、要做全國性的，但全國性的要3000萬元，他找認同柯文哲理念的發起人、捐款人，但只募得850萬元，有150萬元是柯出的。

李文宗說，他是眾望董事長，胞妹李文娟「就是個助理」、「是個出納」，辦羽球等活動時李文娟就去付款。

檢方指控柯文哲、李文宗以眾望資金支付黨工薪水，李文宗證稱，基金會確實因「人事費太高」被社會局糾正，同仁從事選務工作則不評論；李稱，眾望員工的薪水是民眾黨秘書長周榆修拿名單給他的，他只和周說「這樣很好啊」；陳思荔提示柯文哲、梁秀菊對話「社發部的錢從眾望支出…」，李稱沒被告知、沒有印象。

陳思荔說，眾望2樓為何租一個辦公給柯文哲使用？李稱，辦公室150坪，月租約27、28萬元，一開始是眾望在用，雖配置5到10人，但場地也沒有很大「每個人都很擠」，3樓是新故鄉協會，空間規畫有時序問題，但為何柯有個辦公室「不知道怎麼回答」。

李文宗證稱，2024年大選後選舉剩餘款有捐200萬元給眾望，眾望跟新故鄉沒有關係，新故鄉如何募款並不了解。