柯文哲再交保柯媽憂喜參半 柯美蘭籲公開審理直播才正義

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案羈押一年、以7000萬元交保，二審撤銷裁定，台北地院昨重開羈押庭，晚間6點30分維持原交保金裁定交保。柯媽何瑞英今天一早出門看醫生，已經能使用助行器出門；柯文哲胞妹柯美蘭則呼籲哥哥的案件應公開審理直播。

記者問柯媽關於柯文哲胞妹柯美蘭呼籲所有小草停止抗議活動，小草應該回到家庭生活，也可以將目標放在國家政策與對外發展。柯媽對此表示，女兒柯美蘭真的很幫忙，我們也是安靜就好，也不希望有什麼。

記者問柯媽對於柯文哲交保，柯媽突然哽咽：「雖然很高興，但心裡也很不捨得，也很難過」，兒子被關一整年這樣，怎麼高興得起來，並強調：「我的孩子絕對不會做壞事，他們在想甚麼我不知道」。

柯媽前陣子因脊椎疼痛無法下床行走，今天已經可以使用助行器出門，記者詢問今天柯媽身體狀況，柯媽回應，今天才去看醫生，已經有比較好。

柯文哲胞妹柯美蘭則呼籲哥哥的案件應公開審理，期待立法院加速公開審理直播，「庭上直播比較有公平正義」，同時也希望哥哥靜下心來去研讀司法該注意、該表達的事，至於小草每天風吹日曬，在路口拿著牌子支持哥哥，她非常感謝也感動，但希望這段時間大家應該回到自己生活，認真工作。

柯文哲說，小草們大家非常辛苦，自己每個禮拜去土城，尤其下雨的時候，小草們拿著雨傘，每個人蹲在牆壁上，像豆豆龍一樣，「我覺得那是一種患難相助，但是堅持在那裡1年下來，相信每一個人都疲憊但是撐在那裡，所以休養生息，我覺得是更好的做法」。

柯美蘭說，這一年多來，小草們大家都累了，她也覺得哥哥現在應該靜心準備官司，對法官也好、對哥哥也好，這段期間都在研讀法律問題，她雖心疼哥哥，但也覺得小草一年多來支持鼓勵，大家都辛苦了，應該讓整件事回到法律上，該怎麼做就怎麼做。

柯美蘭也強調，國家有很多的議題都是需要所有的小草去注意的，包括國家的政策、國家的經濟、國家的外交、人民的生活，要廣泛的去注意，看國家的動向。「我覺得那個是跟人民的生活更有關係的，都是大家應該去注意的事情」。