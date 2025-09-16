快訊

隔14小時再現身法院！柯文哲穿招牌「阿北」服裝出庭 微笑和小草握手

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金等案，柯文哲（右）出庭時支持者與他握手為他打氣。記者余承翰／攝影
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金等案，柯文哲（右）出庭時支持者與他握手為他打氣。記者余承翰／攝影

民眾黨前主席柯文哲京華城容積率弊案，原先交保裁定被撤銷發回後，台北地方法院昨再度維持同樣金額裁定交保，而今日開庭傳喚眾望基金會董事長李文宗出庭作證，釐清京華城、侵占政治獻金等內容，柯二度交保後今天出庭，一下車也是面帶微笑，但未發一語，只與小草揮手、握手致意，便直奔法庭。

柯文哲先前開庭即多次替多年同窗老友李文宗喊冤，指李文宗沒有碰過京華城案，因為當時李文宗根本不在台北市政府，卻被羈押禁見11個月，柯文哲為李文宗抱不平，更曾經哽咽落淚，可見兩人交情深厚。

即便台灣高等法院撤銷交保的裁定明確點出，柯文哲交保後替李文宗喊冤、否認犯行，質疑有串證的疑慮，但柯文哲昨開庭時仍堅持，他對李文宗的看法一直都一樣，「李文宗就是冤獄，是台灣司法改革拿出來檢討的一個案例」。

李文宗是柯文哲的高中同學，在柯文哲競選總統時，擔任競選辦公室主任，也曾經是台北捷運公司董事長、眾望基金會董事長。

台北地方法院昨重開羈押庭，仍裁定兩人維持同樣交保金額，限制住居、出境、出海，接受電子腳鐶、個案手機科技監控。台北地檢署表示，收到裁定書後研議是否抗告。

裁定內容要求二人對同案被告及尚未詰問證人禁止接觸、騷擾、恐嚇、探詢案情，並增加一項條件，檢察官起訴書證據清單上證人，不得騷擾、恐嚇、探詢案情。

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金等案，柯文哲（右）出庭時支持者與他握手為他打氣。記者余承翰／攝影
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金等案，柯文哲（右）出庭時支持者與他握手為他打氣。記者余承翰／攝影

