聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲昨闖關再交保 今詰問口中「冤獄」李文宗1.5小時

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導
時任柯文哲競總財務長李文宗。圖／聯合報系資料照片
時任柯文哲競總財務長李文宗。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲涉貪交保後重裁，仍獲裁定7000萬元交保，台北地院審理相關弊案今天傳前柯辦主任李文宗「被告轉證人」調查，並傳喚柯文哲及其辯護人對李文宗詰問，柯與檢察官預計各詰問李文宗1.5小時。

柯文哲認為檢察官查辦李文宗是羅織入罪，表示李坐了冤獄；柯昨天在台北地院羈押訊問庭內再替李文宗喊冤，表示對李文宗看法一直都一樣「李文宗就是冤獄，是台灣司法改革要拿出來檢討的案例」。

今天將出庭的被告除柯文之外，另有木可公關公司負責人李文娟、會計師端木正，合議庭將調查柯競總政治獻金的疑、錯帳、柯有無向威京集團主席沈京慶收賄等疑情。

李文宗是柯文哲高中同學，也是柯「心腹帳房」，曾任前台北捷運公司董事長、柯文哲競選辦公室主任、眾望基金會董事長，涉及柯文哲收受鼎越開發公司前董事長朱亞虎等7人以政治獻金名目包裝賄賂款210萬元案情。

此外，李文宗被指控以木可公司名義侵占民眾黨6234萬元政治獻金，指示李文娟「碎掉」木可公司的損益表。

台北地檢署2024年12月26日起訴時，對李文宗涉收賄罪求刑10年，對其涉公益侵占6234萬6790元政治獻金求刑5年，再對李文宗涉挪用眾望基金會827萬元資金支付黨工薪水求刑2年4月。

李文宗2024年9月28日被羈押禁見，2025年7月21日裁定以2000萬元交保，併限制住居、出境出海8月，施以電子腳鐶以科技監控。

民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

柯文哲 李文宗

延伸閱讀

北檢抗告踢鐵板...侯漢廷：柯文哲成司法迫害人氣王

北院裁定柯文哲維持7000萬元交保 民眾黨：印證北檢相關主張明顯不當

柯文哲、應曉薇交保半小時 北檢：收到裁定書將研議是否抗告

柯文哲再度交保...柯媽一度誤會加保金 確認後喜極而泣：真的是好孩子

相關新聞

京華城案台北地院更裁 柯文哲維持交保

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉京華城案各以七千萬、三千萬元交保，被台灣高等法院撤銷發回，台北地方法院昨重開羈押庭...

北檢抗告踢鐵板...侯漢廷：柯文哲成司法迫害人氣王

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，7000萬元交保，但北檢抗告成功，北院昨重開羈押庭，維持原裁定。白營批，北檢硬提抗告是讓外...

「走讀案」黃國昌未到 綠諷特權 白批恐嚇人民

民眾黨主席黃國昌號召群眾「走讀」與警方爆發衝突，台北市警局依法通知到案說明，黃國昌昨未到，全案函送台北地檢偵辦。民進黨秘...

柯文哲交保檢辨爭論 柯律師：證人太多 全禁違比例原則

民眾黨前主席柯文哲七千萬元交保裁定被撤銷，台北地方法院昨重開羈押庭，檢辯再度激烈攻防，檢察官攻柯不遵守法院裁定條件，柯反...

新聞眼／柯案爭議多 地院回歸法律本質

民眾黨前主席柯文哲昨重開羈押庭仍獲交保，政治解讀四起；司法辦政治人物要不落入「政治辦案」的口舌本就不易，柯涉京華城案已多...

柯文哲維持交保 小草相迎

民眾黨前主席柯文哲七千萬元交保裁定被撤銷，台北地方法院昨重開羈押庭，檢辯再度激烈攻防；北院最後維持柯文哲原七千萬元交保裁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。