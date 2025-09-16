聽新聞
柯文哲昨闖關再交保 今詰問口中「冤獄」李文宗1.5小時
民眾黨前主席柯文哲涉貪交保後重裁，仍獲裁定7000萬元交保，台北地院審理相關弊案今天傳前柯辦主任李文宗「被告轉證人」調查，並傳喚柯文哲及其辯護人對李文宗詰問，柯與檢察官預計各詰問李文宗1.5小時。
柯文哲認為檢察官查辦李文宗是羅織入罪，表示李坐了冤獄；柯昨天在台北地院羈押訊問庭內再替李文宗喊冤，表示對李文宗看法一直都一樣「李文宗就是冤獄，是台灣司法改革要拿出來檢討的案例」。
今天將出庭的被告除柯文之外，另有木可公關公司負責人李文娟、會計師端木正，合議庭將調查柯競總政治獻金的疑、錯帳、柯有無向威京集團主席沈京慶收賄等疑情。
李文宗是柯文哲高中同學，也是柯「心腹帳房」，曾任前台北捷運公司董事長、柯文哲競選辦公室主任、眾望基金會董事長，涉及柯文哲收受鼎越開發公司前董事長朱亞虎等7人以政治獻金名目包裝賄賂款210萬元案情。
此外，李文宗被指控以木可公司名義侵占民眾黨6234萬元政治獻金，指示李文娟「碎掉」木可公司的損益表。
台北地檢署2024年12月26日起訴時，對李文宗涉收賄罪求刑10年，對其涉公益侵占6234萬6790元政治獻金求刑5年，再對李文宗涉挪用眾望基金會827萬元資金支付黨工薪水求刑2年4月。
李文宗2024年9月28日被羈押禁見，2025年7月21日裁定以2000萬元交保，併限制住居、出境出海8月，施以電子腳鐶以科技監控。
