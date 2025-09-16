北檢抗告踢鐵板...侯漢廷：柯文哲成司法迫害人氣王

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，7000萬元交保，但北檢抗告成功，北院昨重開羈押庭，維持原裁定。白營批，北檢硬提抗告是讓外界看笑話，也不意外北檢將研議是否抗告；新黨議員侯漢廷酸北檢自殺式襲擊，想押柯打擊民眾黨，反倒讓他成司法迫害人氣王。

民眾黨議員黃瀞瑩表示，北檢硬要提抗告，但理由卻很牽強，反而只是讓外界看笑話。從過去的政績成果看得出來，柯文哲是個腳踏實地做事的人，現在國家還有很多問題需要解決，希望執政黨回頭是岸，把正常的台灣還給人民。

同黨議員陳宥丞說，用結論來看，以證人接觸作為抗告理由，也被法院認為應該定義更明確，說好聽是一場誤會，講難聽是證明北檢過去對於柯文哲許多事情違反比例原則。對於北檢將研議是否抗告，他直言不意外。

侯漢廷昨晚則在臉書指出，柯文哲重獲自由，容他事後諸葛從三個維度解釋。

他說，一是「法律層面，羈押要件消滅」，檢方根本拿不出「柯P實際串證」的證據，只會用「莫須有」當武器。檢方拿得出啥？拿得出「他可能用眉毛傳暗號」嗎？該問的證人都問完了，還有龐大交保金，當然不該再羈押。每個殺人放火詐騙洗錢的，證人沒問完，檢方都要求羈押嗎？

侯漢廷再指，關鍵二就是「政治層面，鬥爭算計」，放出柯文哲，破壞藍白合。北檢抗告只是為了面子，未必符合最新聖意，否則理由就不會如此荒謬且不堪一擊。畢竟許多國民黨支持者不論是否認同柯文哲有罪，都看不慣北檢羈押一年的押人取供，釋放柯文哲有助抵銷藍營同情柯文哲。

他認為影響最大是第三「司法畏懼民意，見風轉舵。」台灣民意基金會董事長游盈隆民調爆驚天逆轉，同情柯文哲者暴漲150萬人，本來許多人認為柯文哲有罪，一年後改認為柯文哲是冤獄和政治迫害了，而且關押柯文哲一年，發生許多「由綠轉投白」現象。

侯漢廷說，這波操作簡直是「司法自殺式襲擊」，原本想用羈押柯文哲打擊民眾黨，結果反倒讓柯變成「司法迫害人氣王」，若繼續押住柯文哲，民眾會把法院當成綠營的自助餐，司法威信徹底破產。