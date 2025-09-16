快訊

看牙醫前為什麼要刷牙？牙醫曝：不單是禮貌「還會影響治療結果」

錄影片挺羅智強選黨主席 馬英九：老一輩國民黨該交棒了

MLB／數據網站統計「問天指數」 史肯斯最悲情、山本由伸排第4

北檢抗告踢鐵板...侯漢廷：柯文哲成司法迫害人氣王

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（左）經過羈押庭裁定後，維持原交保裁定，柯文哲熱情與小草們互動握手。記者曾原信／攝影
民眾黨前主席柯文哲（左）經過羈押庭裁定後，維持原交保裁定，柯文哲熱情與小草們互動握手。記者曾原信／攝影

民眾黨前主席柯文哲京華城案，7000萬元交保，但北檢抗告成功，北院昨重開羈押庭，維持原裁定。白營批，北檢硬提抗告是讓外界看笑話，也不意外北檢將研議是否抗告；新黨議員侯漢廷酸北檢自殺式襲擊，想押柯打擊民眾黨，反倒讓他成司法迫害人氣王。

民眾黨議員黃瀞瑩表示，北檢硬要提抗告，但理由卻很牽強，反而只是讓外界看笑話。從過去的政績成果看得出來，柯文哲是個腳踏實地做事的人，現在國家還有很多問題需要解決，希望執政黨回頭是岸，把正常的台灣還給人民。

同黨議員陳宥丞說，用結論來看，以證人接觸作為抗告理由，也被法院認為應該定義更明確，說好聽是一場誤會，講難聽是證明北檢過去對於柯文哲許多事情違反比例原則。對於北檢將研議是否抗告，他直言不意外。

侯漢廷昨晚則在臉書指出，柯文哲重獲自由，容他事後諸葛從三個維度解釋。

他說，一是「法律層面，羈押要件消滅」，檢方根本拿不出「柯P實際串證」的證據，只會用「莫須有」當武器。檢方拿得出啥？拿得出「他可能用眉毛傳暗號」嗎？該問的證人都問完了，還有龐大交保金，當然不該再羈押。每個殺人放火詐騙洗錢的，證人沒問完，檢方都要求羈押嗎？

侯漢廷再指，關鍵二就是「政治層面，鬥爭算計」，放出柯文哲，破壞藍白合。北檢抗告只是為了面子，未必符合最新聖意，否則理由就不會如此荒謬且不堪一擊。畢竟許多國民黨支持者不論是否認同柯文哲有罪，都看不慣北檢羈押一年的押人取供，釋放柯文哲有助抵銷藍營同情柯文哲。

他認為影響最大是第三「司法畏懼民意，見風轉舵。」台灣民意基金會董事長游盈隆民調爆驚天逆轉，同情柯文哲者暴漲150萬人，本來許多人認為柯文哲有罪，一年後改認為柯文哲是冤獄和政治迫害了，而且關押柯文哲一年，發生許多「由綠轉投白」現象。

侯漢廷說，這波操作簡直是「司法自殺式襲擊」，原本想用羈押柯文哲打擊民眾黨，結果反倒讓柯變成「司法迫害人氣王」，若繼續押住柯文哲，民眾會把法院當成綠營的自助餐，司法威信徹底破產。

北檢 柯文哲 侯漢廷 京華城案

延伸閱讀

北院裁定柯文哲維持7000萬元交保 民眾黨：印證北檢相關主張明顯不當

柯文哲、應曉薇交保半小時 北檢：收到裁定書將研議是否抗告

圖輯／經7小時評議維持交保原判 柯文哲、應曉薇晚間離開北院

柯文哲再度交保...柯媽一度誤會加保金 確認後喜極而泣：真的是好孩子

相關新聞

柯文哲昨闖關再交保 今詰問口中「冤獄」李文宗1.5小時

民眾黨前主席柯文哲涉貪交保後重裁，仍獲裁定7000萬元交保，台北地院審理相關弊案今天傳前柯辦主任李文宗「被告轉證人」調查...

北檢抗告踢鐵板...侯漢廷：柯文哲成司法迫害人氣王

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，7000萬元交保，但北檢抗告成功，北院昨重開羈押庭，維持原裁定。白營批，北檢硬提抗告是讓外...

「走讀案」黃國昌未到 綠諷特權 白批恐嚇人民

民眾黨主席黃國昌號召群眾「走讀」與警方爆發衝突，台北市警局依法通知到案說明，黃國昌昨未到，全案函送台北地檢偵辦。民進黨秘...

京華城案台北地院更裁 柯文哲維持交保

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉京華城案各以七千萬、三千萬元交保，被台灣高等法院撤銷發回，台北地方法院昨重開羈押庭...

柯文哲交保檢辨爭論 柯律師：證人太多 全禁違比例原則

民眾黨前主席柯文哲七千萬元交保裁定被撤銷，台北地方法院昨重開羈押庭，檢辯再度激烈攻防，檢察官攻柯不遵守法院裁定條件，柯反...

新聞眼／柯案爭議多 地院回歸法律本質

民眾黨前主席柯文哲昨重開羈押庭仍獲交保，政治解讀四起；司法辦政治人物要不落入「政治辦案」的口舌本就不易，柯涉京華城案已多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。