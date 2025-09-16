快訊

三立前副總兒涉下藥性侵江祖平 龔益霆1個半小時辦保「步出北檢」

聽新聞
0:00 / 0:00

走讀案黃國昌未到 綠諷特權 白批恐嚇人民

聯合報／ 記者黃婉婷林銘翰／台北報導

民眾黨主席黃國昌號召群眾「走讀」與警方爆發衝突，台北市警局依法通知到案說明，黃國昌昨未到，全案函送台北地檢偵辦。民進黨秘書長徐國勇直呼黃國昌「看不起台北市長蔣萬安」，但黃憑立委身分拒絕警方傳喚「日子沒多久啦」。民眾黨秘書長周榆修反批徐國勇恐嚇人民，「民進黨執政日子恐怕才是真的不久」。

民眾黨上月底舉辦「司法改革、公民走讀」活動，與警方爆發衝突，造成八名員警受傷，黃國昌等三人被控違反集會遊行法、妨害公務等罪，經台北市警局中正一分局警方通知後未到案，警方將函送台北地檢署偵辦。

曾長期在電視台主持談話性節目的徐國勇，昨首次主持「午青ＬＩＶＥ」節目，。他批評，黃國昌走讀活動勒警察脖子，涉嫌妨害公務，主管台北市警局是蔣萬安，北市警局用妨害公務傳訊黃國昌遭拒，「我下個結論：黃國昌看不起蔣萬安」。

徐國勇指出，黃國昌是立委，會期中受保護傘保護，但民眾黨曾說兩年條款一定實施，再一個會期，黃就不是立委，那時就沒有特權，屆時檢察官傳喚若不到庭可以立即拘提，「能拒絕檢察官傳訊的日子沒多久啦」。

周榆修回批徐國勇身為執政黨秘書長，竟然恐嚇人民「日子不久了」，如果繼續這樣發言，恐怕民進黨執政的日子才是真的不久，「那麼，徐國勇也只能繼續回去擔任政論節目主持人」。

柯文哲 黃國昌 徐國勇

延伸閱讀

黃國昌被嗆...民眾黨：徐國勇恐嚇人民 綠執政日子恐怕不久了

徐國勇：黃國昌走讀勒警不甩北市警傳喚 是看不起蔣萬安

「司改走讀」釀8警傷…黃國昌等3人經通知未到 警：依法函送

黃國昌：柯文哲肯認貫徹兩年條款 民眾黨為執政會直道而行

相關新聞

維持交保！柯文哲19:05離開法院沿路與小草握手 應曉薇鞠躬致意

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇本月5日一審裁定以7000萬元、3000萬元交保，二審撤銷，台北地方法院今重開羈押庭...

柯文哲再度交保...柯媽一度誤會加保金 確認後喜極而泣：真的是好孩子

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案羈押一年、以7000萬元交保，二審撤銷裁定，台北地院今重開羈押庭，晚間6點30分維持原交保...

北院裁定柯文哲維持7000萬元交保 民眾黨：印證北檢相關主張明顯不當

台北地方法院審理京華城案，今天裁定被告柯文哲、應曉薇維持原金額交保，台灣民眾黨表示，在無罪推定的原則之下，本來就不該限制...

柯文哲、應曉薇交保半小時 北檢：收到裁定書將研議是否抗告

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉貪汙收賄等罪，日前一審裁定、二審撤銷，台北地方法院今重開羈押庭，合議庭評議後今晚宣...

柯文哲維持原交保金「過關」 徐巧芯：北檢為面子提抗告

民眾黨前主席柯文哲今重開羈押庭，稍早順利「過關」，新裁定再以7000萬元交保。國民黨立委徐巧芯分析「北檢提抗告就是面子之...

走讀案黃國昌未到 綠諷特權 白批恐嚇人民

民眾黨主席黃國昌號召群眾「走讀」與警方爆發衝突，台北市警局依法通知到案說明，黃國昌昨未到，全案函送台北地檢偵辦。民進黨秘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。