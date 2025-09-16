走讀案黃國昌未到 綠諷特權 白批恐嚇人民

民眾黨主席黃國昌號召群眾「走讀」與警方爆發衝突，台北市警局依法通知到案說明，黃國昌昨未到，全案函送台北地檢偵辦。民進黨秘書長徐國勇直呼黃國昌「看不起台北市長蔣萬安」，但黃憑立委身分拒絕警方傳喚「日子沒多久啦」。民眾黨秘書長周榆修反批徐國勇恐嚇人民，「民進黨執政日子恐怕才是真的不久」。

民眾黨上月底舉辦「司法改革、公民走讀」活動，與警方爆發衝突，造成八名員警受傷，黃國昌等三人被控違反集會遊行法、妨害公務等罪，經台北市警局中正一分局警方通知後未到案，警方將函送台北地檢署偵辦。

曾長期在電視台主持談話性節目的徐國勇，昨首次主持「午青ＬＩＶＥ」節目，。他批評，黃國昌走讀活動勒警察脖子，涉嫌妨害公務，主管台北市警局是蔣萬安，北市警局用妨害公務傳訊黃國昌遭拒，「我下個結論：黃國昌看不起蔣萬安」。

徐國勇指出，黃國昌是立委，會期中受保護傘保護，但民眾黨曾說兩年條款一定實施，再一個會期，黃就不是立委，那時就沒有特權，屆時檢察官傳喚若不到庭可以立即拘提，「能拒絕檢察官傳訊的日子沒多久啦」。

周榆修回批徐國勇身為執政黨秘書長，竟然恐嚇人民「日子不久了」，如果繼續這樣發言，恐怕民進黨執政的日子才是真的不久，「那麼，徐國勇也只能繼續回去擔任政論節目主持人」。