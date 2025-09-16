快訊

柯文哲交保檢辨爭論 柯律師：證人太多 全禁違比例原則

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北報導
台北地院今重開羈押庭，晚間裁定維持原判的交保條件，台北市議員應曉薇（右）在女兒應佳妤攙扶下離開法院。記者潘俊宏／攝影
台北地院今重開羈押庭，晚間裁定維持原判的交保條件，台北市議員應曉薇（右）在女兒應佳妤攙扶下離開法院。記者潘俊宏／攝影

民眾黨前主席柯文哲七千萬元交保裁定被撤銷，台北地方法院昨重開羈押庭，檢辯再度激烈攻防，檢察官攻柯不遵守法院裁定條件，柯反批檢「手段太惡劣」，自己寧做南非政治家曼德拉，也不做春秋末期吳國名相伍子胥，並說人民面對國家機器，渺小而無力。

柯說，羈押禁見一年又交保一周，已產生知覺剝奪症，加上手機被沒收，好像與世界斷絕關係，處在社會的荒島中。談及重開羈押庭，柯表示人民面對國家機器，真的顯得渺小而無力。

柯文哲表示，本案證人太多，單是中央黨部就一半是證人，若法院交保裁定書有明確指示，他一定會遵守規定。

檢察官認為起訴書證據清單所列證人及同案被告均須禁止接觸，柯文哲委任律師鄭深元認為，清單證人有二、三百人，全部禁止恐違反比例原則；柯略帶氣憤地說，檢察官要禁止他接觸清單上所有證人「手法太惡劣！」

主任檢察官林俊廷表示沒有要把柯文哲押到死，但柯交保後接觸民眾黨立院黨團主任陳智菡、台北市議員陳宥丞，明顯不遵守法院交保裁定，且後續要傳喚證人如李文宗、李文娟、沈慶京、黃珊珊與吳順民等，均涉及柯競總、木可公司財務，柯是否對證人產生實質影響力，從上周民眾黨秘書長周榆修出庭做偽證即可看出端倪。

應曉薇昨開庭提及百歲母親忍不住哭泣，稱離家時用古禮三叩首方式告別母親，怕自己再度被羈押，再也看不到母親；她也要兩名女兒心中有愛，不論發生任何事情，一個人心中不要有恨。

柯文哲 應曉薇 京華城案

