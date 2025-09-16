快訊

三立前副總兒涉下藥性侵江祖平 龔益霆1個半小時辦保「步出北檢」

聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／柯案爭議多 地院回歸法律本質

聯合報／ 本報記者王聖藜

民眾黨前主席柯文哲昨重開羈押庭仍獲交保，政治解讀四起；司法辦政治人物要不落入「政治辦案」的口舌本就不易，柯涉京華城案已多次在法庭上演捉放曹，政治爭議愈演愈烈，他在羈押庭的自救喊話充滿政治味，卻引發不少共鳴，歸根究柢是人民對司法的失望。

柯文哲昨在羈押訊問庭搬出南非人權鬥士曼德拉，援引個人羈押一年坐了「政治黑牢」，柯不只一次嗆賴清德「我不會投降」，認定因選總統挫敗受當選人政治清算，姑不論說法有無實據，卻有支持者、甚至愈來愈多中間選民認同。

檢察官立場，審判中羈押禁見大有人在，殺人犯、詐欺集團首腦、幼兒園性侵嫌犯皆是，且羈押時間超過柯的不勝枚舉，柯不是特例；刑事訴訟法逃亡、勾串、重罪是考量羈押與否三要件，檢察官以此論述柯應否該押，是蒞庭之當然。

但政治人物押一年的案件並不多見，以最近涉貪案件為例，海基會前董事長鄭文燦桃園市長任內被控收賄，羈押未滿兩個月就獲交保，鄭文燦的政治影響力毋庸置疑，檢方在柯文哲身上的論告，鄭案未見比照，論述如何服人，如何告訴民眾司法和政治無關？

柯文哲案，合議庭本月四日利用審判彭振聲預備庭期審理柯具保停押，柯前一押期到十月一日止，本月五日就裁定交保，或嫌倉促、有所不周，製造不同陣營各言爾志，掀政治爭端，合議庭自得承受抗告程序壓力。

法界有名言「法官先成為人，才成為法官」，人可能犯錯，二審撤銷裁定的重點畫在原裁定未對「不得接觸的證人」明確界定及釋明，新裁定並不違背原裁定交保本意；昨天的裁定書寫在審、檢、辯三方可接受的平衡點上，已回歸法律本身。

柯文哲案紛擾法界、政界，他以政治訴求尋求法律突圍，是訴訟策略選擇自由，不過，值得深思的是「柯語錄」何以引發迴響？何以製造審判壓力？司法體質有許多進步空間，審判長在柯法庭丟狀子、砸水瓶時自承「司法已經很脆弱」，恰恰映照出司法辦「政治案件」的困境。

北院 柯文哲 京華城案

延伸閱讀

圖輯／經7小時評議維持交保原判 柯文哲、應曉薇晚間離開北院

不是一般法官能承受...柯文哲維持7000萬交保 柯美蘭回應了

柯文哲羈押庭法官問了「這一句」 法界研判：會再次交保

替李文宗喊冤成撤銷交保理由...柯文哲堅定看法重申：他就是冤獄！

相關新聞

維持交保！柯文哲19:05離開法院沿路與小草握手 應曉薇鞠躬致意

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇本月5日一審裁定以7000萬元、3000萬元交保，二審撤銷，台北地方法院今重開羈押庭...

柯文哲再度交保...柯媽一度誤會加保金 確認後喜極而泣：真的是好孩子

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案羈押一年、以7000萬元交保，二審撤銷裁定，台北地院今重開羈押庭，晚間6點30分維持原交保...

北院裁定柯文哲維持7000萬元交保 民眾黨：印證北檢相關主張明顯不當

台北地方法院審理京華城案，今天裁定被告柯文哲、應曉薇維持原金額交保，台灣民眾黨表示，在無罪推定的原則之下，本來就不該限制...

柯文哲、應曉薇交保半小時 北檢：收到裁定書將研議是否抗告

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉貪汙收賄等罪，日前一審裁定、二審撤銷，台北地方法院今重開羈押庭，合議庭評議後今晚宣...

柯文哲維持原交保金「過關」 徐巧芯：北檢為面子提抗告

民眾黨前主席柯文哲今重開羈押庭，稍早順利「過關」，新裁定再以7000萬元交保。國民黨立委徐巧芯分析「北檢提抗告就是面子之...

走讀案黃國昌未到 綠諷特權 白批恐嚇人民

民眾黨主席黃國昌號召群眾「走讀」與警方爆發衝突，台北市警局依法通知到案說明，黃國昌昨未到，全案函送台北地檢偵辦。民進黨秘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。