新聞眼／柯案爭議多 地院回歸法律本質

民眾黨前主席柯文哲昨重開羈押庭仍獲交保，政治解讀四起；司法辦政治人物要不落入「政治辦案」的口舌本就不易，柯涉京華城案已多次在法庭上演捉放曹，政治爭議愈演愈烈，他在羈押庭的自救喊話充滿政治味，卻引發不少共鳴，歸根究柢是人民對司法的失望。

柯文哲昨在羈押訊問庭搬出南非人權鬥士曼德拉，援引個人羈押一年坐了「政治黑牢」，柯不只一次嗆賴清德「我不會投降」，認定因選總統挫敗受當選人政治清算，姑不論說法有無實據，卻有支持者、甚至愈來愈多中間選民認同。

檢察官立場，審判中羈押禁見大有人在，殺人犯、詐欺集團首腦、幼兒園性侵嫌犯皆是，且羈押時間超過柯的不勝枚舉，柯不是特例；刑事訴訟法逃亡、勾串、重罪是考量羈押與否三要件，檢察官以此論述柯應否該押，是蒞庭之當然。

但政治人物押一年的案件並不多見，以最近涉貪案件為例，海基會前董事長鄭文燦桃園市長任內被控收賄，羈押未滿兩個月就獲交保，鄭文燦的政治影響力毋庸置疑，檢方在柯文哲身上的論告，鄭案未見比照，論述如何服人，如何告訴民眾司法和政治無關？

柯文哲案，合議庭本月四日利用審判彭振聲預備庭期審理柯具保停押，柯前一押期到十月一日止，本月五日就裁定交保，或嫌倉促、有所不周，製造不同陣營各言爾志，掀政治爭端，合議庭自得承受抗告程序壓力。

法界有名言「法官先成為人，才成為法官」，人可能犯錯，二審撤銷裁定的重點畫在原裁定未對「不得接觸的證人」明確界定及釋明，新裁定並不違背原裁定交保本意；昨天的裁定書寫在審、檢、辯三方可接受的平衡點上，已回歸法律本身。

柯文哲案紛擾法界、政界，他以政治訴求尋求法律突圍，是訴訟策略選擇自由，不過，值得深思的是「柯語錄」何以引發迴響？何以製造審判壓力？司法體質有許多進步空間，審判長在柯法庭丟狀子、砸水瓶時自承「司法已經很脆弱」，恰恰映照出司法辦「政治案件」的困境。