快訊

iPhone Air限用eSIM！3大電信「免費」申請規則一次看 這家可網路申辦

台電林口電廠2號機組故障 確定今天無法修好

川普：美中最新經貿會談超順利 周五和習近平通話

柯文哲維持原交保...他神預測「阿北沒事」 今卻怒批1件事

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民眾黨前主席柯文哲（左）經過羈押庭裁定後，維持原交保裁定，柯文哲熱情與小草們互動握手。記者曾原信／攝影
民眾黨前主席柯文哲（左）經過羈押庭裁定後，維持原交保裁定，柯文哲熱情與小草們互動握手。記者曾原信／攝影

台北市前市長柯文哲涉京華城案以7000萬元交保，但北檢抗告成功，北院今重開羈押庭，最終維持原裁定。醫師、時事評論家沈政男多次分析斷言「阿北沒事」不會再行羈押，今再次成功預測，並打臉醫界有人亂罵阿北坐馬桶臀部長瘡一事。

民眾黨前主席柯文哲因交保停押案，北檢以證人尚未詰問完畢、接觸證人等為由提出抗告，並遭高院撤銷北院原交保裁定，發回北院更裁後，沈政男12日即斷言「阿北不會有事」，且多次向柯文哲支持者喊話不必擔心。

當時沈政男提出，北檢抗告理由僅是針對北院交保裁定或被告交保後行為存在瑕疵，僅需補充或修正，並不足以再度押人。而今更裁結果出爐，他再次預測成功，北院維持原裁定，僅對同案被告、待傳喚交互詰問及證據清單等證人有行為規範。

沈政男今天重申，「他有沒有說阿北不會有事」，柯文哲維持原裁定，以7000萬交保了。同時對柯妻陳佩琪提及，柯文哲臀部兩側有傷口疑坐馬桶或地板造成壓瘡，柯則認為是坐北所馬桶導致感染，卻遭某醫院副院長嗆「北所馬桶是蹲的」。

沈政男為此找出法務部矯正署資料，打臉「北所馬桶是蹲的」一事，他表示，根據「矯正機關常見收容問題 Q&A」，包括看守所在內，主要是蹲式馬桶，但也有少數坐式馬桶，以供老弱、罹病或行動不便者使用。

他表示，醫界好多人愛發政治文，但水準比一般人還差，根本就是來亂的，更痛批該名副院長「亂七八糟」，人家都跟你講在北所有坐馬桶，還不相信，只因政治立場不同，就亂扯亂罵，並向對方喊話，真的「好好想想你的人生是怎麼回事」。

民眾黨前主席柯文哲（中）經過羈押庭裁定後，維持原交保裁定，晚間步出北院。記者曾原信／攝影
民眾黨前主席柯文哲（中）經過羈押庭裁定後，維持原交保裁定，晚間步出北院。記者曾原信／攝影

柯文哲

延伸閱讀

圖輯／經7小時評議維持交保原判 柯文哲、應曉薇晚間離開北院

柯文哲羈押庭法官問了「這一句」 法界研判：會再次交保

替李文宗喊冤成撤銷交保理由...柯文哲堅定看法重申：他就是冤獄！

柯文哲又動怒！庭上批檢察官「手段太惡劣」 法院裁定最快今天出爐

相關新聞

柯文哲7000萬交保撤銷還是「過關」 新裁定再以7000萬交保

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇本月5日一審裁定以7000萬元、3000萬元交保，二審撤銷，一審今重開羈押庭。柯表示...

維持交保！柯文哲19:05離開法院沿路與小草握手 應曉薇鞠躬致意

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇本月5日一審裁定以7000萬元、3000萬元交保，二審撤銷，台北地方法院今重開羈押庭...

柯文哲再度交保...柯媽一度誤會加保金 確認後喜極而泣：真的是好孩子

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案羈押一年、以7000萬元交保，二審撤銷裁定，台北地院今重開羈押庭，晚間6點30分維持原交保...

北院裁定柯文哲維持7000萬元交保 民眾黨：印證北檢相關主張明顯不當

台北地方法院審理京華城案，今天裁定被告柯文哲、應曉薇維持原金額交保，台灣民眾黨表示，在無罪推定的原則之下，本來就不該限制...

柯文哲、應曉薇交保半小時 北檢：收到裁定書將研議是否抗告

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉貪汙收賄等罪，日前一審裁定、二審撤銷，台北地方法院今重開羈押庭，合議庭評議後今晚宣...

柯文哲維持原交保金「過關」 徐巧芯：北檢為面子提抗告

民眾黨前主席柯文哲今重開羈押庭，稍早順利「過關」，新裁定再以7000萬元交保。國民黨立委徐巧芯分析「北檢提抗告就是面子之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。