柯文哲維持原交保...他神預測「阿北沒事」 今卻怒批1件事

台北市前市長柯文哲涉京華城案以7000萬元交保，但北檢抗告成功，北院今重開羈押庭，最終維持原裁定。醫師、時事評論家沈政男多次分析斷言「阿北沒事」不會再行羈押，今再次成功預測，並打臉醫界有人亂罵阿北坐馬桶臀部長瘡一事。

民眾黨前主席柯文哲因交保停押案，北檢以證人尚未詰問完畢、接觸證人等為由提出抗告，並遭高院撤銷北院原交保裁定，發回北院更裁後，沈政男12日即斷言「阿北不會有事」，且多次向柯文哲支持者喊話不必擔心。

當時沈政男提出，北檢抗告理由僅是針對北院交保裁定或被告交保後行為存在瑕疵，僅需補充或修正，並不足以再度押人。而今更裁結果出爐，他再次預測成功，北院維持原裁定，僅對同案被告、待傳喚交互詰問及證據清單等證人有行為規範。

沈政男今天重申，「他有沒有說阿北不會有事」，柯文哲維持原裁定，以7000萬交保了。同時對柯妻陳佩琪提及，柯文哲臀部兩側有傷口疑坐馬桶或地板造成壓瘡，柯則認為是坐北所馬桶導致感染，卻遭某醫院副院長嗆「北所馬桶是蹲的」。

沈政男為此找出法務部矯正署資料，打臉「北所馬桶是蹲的」一事，他表示，根據「矯正機關常見收容問題 Q&A」，包括看守所在內，主要是蹲式馬桶，但也有少數坐式馬桶，以供老弱、罹病或行動不便者使用。