柯文哲再交保 陳宥丞貼騎武嶺照盼阿北戰2028意味濃？

民眾黨前主席柯文哲5日裁定7000萬元交保，北檢抗告北院今重開羈押庭，仍裁定7000萬交保。民眾黨議員陳宥丞獲知柯再獲交保，第一時間在臉書貼出成功挑戰武嶺照片，陳說，他凌晨出發前心裡有2個念頭，一是順利騎上武嶺；二是阿北不再進去。

陳宥丞在臉書說，謝謝法官的正義裁示；也謝謝上天讓他有能力挑戰騎武嶺成功（5小時40分），由於陳宥丞特別帶了國旗、還有民眾黨黨慶勇敢毛巾在武嶺前合照，也被外界解讀，是否希望阿北挑戰2028意味濃？

「第一位騎上武嶺的北市議員！」陳宥丞今天在前黨主席柯文哲重開羈押庭武嶺挑戰，陳說，他每一次踩踏都是煎熬；3000公尺後的高山順利換氣都是奢求，搭配抽筋、腰痛、手酸跟太陽曝曬，過程好幾次想放棄，但用意志力ㄍㄧㄣ到了武嶺，一切都是不同的心境，武嶺用雙腳騎上來，更美了。

陳說，當然，近來接觸公路車，在不同路上看到許多險象環生的交通狀況，他認為台灣很適合推動單車旅遊，但在安全和路權上，有許多公共工程及價值觀念的還需要努力，他會再以自身經驗、車友陳情及日本考察借鏡，好好在未來的北市質詢上努力。