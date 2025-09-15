北院裁定柯文哲維持7000萬元交保 民眾黨：印證北檢相關主張明顯不當

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台北地方法院今天重開羈押庭，晚間裁定維持原判的交保條件，台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲（左二）在妻子陳佩琪（右二）與民眾黨主席黃國昌（右一）陪同下離開法院。記者潘俊宏／攝影
台北地方法院審理京華城案，今天裁定被告柯文哲、應曉薇維持原金額交保，台灣民眾黨表示，在無罪推定的原則之下，本來就不該限制人身與通訊自由，台北地檢署的相關主張明顯不當，柯文哲歷經1年羈押禁見，身心靈皆飽受煎熬，民眾黨持續與其共同捍衛清白。

台北地方法院上周裁定柯文哲以7000萬元、應曉薇以3000萬元交保，台北地檢署不服判決提出抗告，北院合議庭今天重開羈押庭，再度裁定柯文哲、應曉薇維持原交保金額。柯文哲稍早在妻子陳佩琪、民眾黨主席黃國昌等人的陪同下步出法院，面對媒體詢問全程不發一語。

民眾黨晚間透過聲明指出，根據台北地方法院合議庭裁定，「證據清單所列證人數量甚多，一概予以限制接觸，恐怕過度限制被告一般行為自由，有限制過當之疑慮」，同時明定不得接觸的證人範圍限於「本案後續尚待傳喚到庭進行交互詰問之證人」。

民眾黨認為，在無罪推定的原則之下，本來就不該限制憲法保障的人身及通訊自由，針對台北地檢署主張「所有2、300位在證據清單上之證人，即使毋須再出庭亦應禁止接觸」，如今合議庭的裁定也印證明顯不當。

民眾黨強調，柯文哲歷經近1年不見天日的羈押禁見，身心靈皆飽受煎熬，未來仍會持續陪伴柯文哲與其家人共同捍衛清白。

