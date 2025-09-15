柯文哲、應曉薇交保半小時 北檢：收到裁定書將研議是否抗告

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉貪汙收賄等罪，日前一審裁定、二審撤銷，台北地方法院今重開羈押庭，合議庭評議後今晚宣示，裁定維持原交保金交保，柯文哲離開法院面帶微笑和支持者握手道謝。事隔約半小時，台北地檢署表示「等收到裁定書後研議是否抗告」

柯文哲今晚7點５分步出台北地院，小草們大喊「阿北加油！我們永遠支持你」媒體提問「主席，會不會擔心北檢會抗告」柯文哲未回應，僅面帶微笑與法院外等候的支持者握手道謝，未公開發表言論，直接搭車離開。

一審本月5日裁定以柯、應分別以7000萬、3000萬元交保，二審撤銷發回；一審今重開羈押庭直至晚上6時號裁定2人維持原交保金，裁定交保。柯文哲離開法院約半小時，台北地檢署今晚7時許表示，「等收到裁定書後研議是否抗告」