聽新聞
0:00 / 0:00
法庭突傳入「清清白白」吶喊聲...審判長不悅、柯文哲傻眼 小草急制止
台北地方法院今再度裁定民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇分別以7000萬元、3000萬元交保，並多加條件針對檢察官起訴書證據清單上的證人，不得騷擾、恐嚇、探詢案情。合議庭說明裁定理由時，突有小草聲援「柯文哲清清白白」的聲音傳入法庭，令審判長不悅表示如此會影響證人證述內容與評價，隨後即有小草衝出法庭制止。
合議庭今下午6點半當庭宣示裁定，首先說明裁定理由，過程中提及柯文哲、應曉薇維持原具保金額交保，突然法庭內聽到「柯文哲清清白白、柯文哲清清白白」的呼喊聲。
審判長江俊彥皺眉並向柯文哲表示，「柯文哲先生，類似的情況會被認為有影響證人證述內容及評價，不應該再發生，聲援的聲音不應傳到法庭裡面來」。
江俊彥要求書記官記名筆錄，他當庭指出，法院外符合法令狀況，群眾呼喊屬於言論自由，法院無從干預，但聲音傳入法庭內，後續再開庭情況下，會影響法庭秩序，且對證人證述內容有所影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言