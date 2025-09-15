法庭突傳入「清清白白」吶喊聲...審判長不悅、柯文哲傻眼 小草急制止

台北地方法院今再度裁定民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇分別以7000萬元、3000萬元交保，並多加條件針對檢察官起訴書證據清單上的證人，不得騷擾、恐嚇、探詢案情。合議庭說明裁定理由時，突有小草聲援「柯文哲清清白白」的聲音傳入法庭，令審判長不悅表示如此會影響證人證述內容與評價，隨後即有小草衝出法庭制止。

合議庭今下午6點半當庭宣示裁定，首先說明裁定理由，過程中提及柯文哲、應曉薇維持原具保金額交保，突然法庭內聽到「柯文哲清清白白、柯文哲清清白白」的呼喊聲。

審判長江俊彥皺眉並向柯文哲表示，「柯文哲先生，類似的情況會被認為有影響證人證述內容及評價，不應該再發生，聲援的聲音不應傳到法庭裡面來」。

江俊彥要求書記官記名筆錄，他當庭指出，法院外符合法令狀況，群眾呼喊屬於言論自由，法院無從干預，但聲音傳入法庭內，後續再開庭情況下，會影響法庭秩序，且對證人證述內容有所影響。