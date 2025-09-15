柯文哲再度交保...柯媽一度誤會加保金 確認後喜極而泣：真的是好孩子

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案羈押一年、以7000萬元交保，二審撤銷裁定，台北地院今重開羈押庭，晚間6點30分維持原交保金裁定交保。柯文哲媽媽何瑞英聞訊哽咽，不斷強調：「我的孩子真的是好孩子」。

台北地院今重開羈押庭，晚間6點30分維持原交保金裁定交保，曾經表示自己只是小康家庭、已經拿出所有家當作為保釋金的柯媽，第一時間得知消息還誤以為法官要再加保，在記者多次解釋後，確認保釋金不用再增加，她先是沉默，隨即哭了出來，哽咽表示：「7千萬的交保金，跟親友借也是要利息。」

柯媽提到，兒子在看守所關了1年，生活環境並不好，「住的地方不太乾淨，只是一個通風的空間」，日子過得相當辛苦。她心疼地說，柯文哲出來後身體明顯不好，皮膚甚至出現破皮潰爛，「明天一定要去給醫生看，不能再拖，否則會一直爛掉」。

柯媽回憶，柯文哲獲准交保後，特別前往宏願大千世界找本藏法師，同時去祭拜柯爸柯承發，兒子在父親靈位前當場難過的說不出話來，只是一再重複「我的爸爸、我的爸爸」，說完眼淚就直流，讓她看得難過。

柯媽也說，柯文哲交保後，須應付司法程序，兩人見面機會不多，不過兒子曾答應她「一定會再回來看她」，但她實在很捨不得兒子南北奔波，等農曆7月過後，兩人會再去大坪頂祭拜柯爸。