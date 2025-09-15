柯文哲維持原交保金「過關」 徐巧芯：北檢為面子提抗告
民眾黨前主席柯文哲今重開羈押庭，稍早順利「過關」，新裁定再以7000萬元交保。國民黨立委徐巧芯分析「北檢提抗告就是面子之爭」，就是柯文哲出來後讓檢察官不高興才提抗告，不然已經被羈押一年了，證人都傳訊、詰問都完畢，也沒找到所謂「京華城小沈1500」證據，照理來說沒有羈押的必要。
柯文哲、台北市議員應曉薇本月5日一審裁定以7000萬元、3000萬元交保，二審撤銷，一審今重開羈押庭。柯表示，人民面對國家機器渺小無力，應懇求法官讓她回去。合議庭評議後，晚間6時30分裁定，柯、應「過關」維持原交保金裁定交保。
「北檢提抗告就是面子之爭。」徐巧芯指出，當初新聞稿甚至有一整段就是複製貼上，抗告理由根本就不充分，提抗告主因就是柯文哲離開看守所後做了一些事情讓檢察官不高興，為了維持面子才提抗告，那法官當然也不能隨檢察官起舞；尤其這次交保7000萬元已經是天價數字，也已經羈押一年了，證人都傳訊、詰問都完畢，照理來說沒有羈押的必要。
徐巧芯還說，照理來說，被起訴者不須自證無罪，反觀檢察官花了一整年蒐集證據，想要搜出金流，最後卻完全沒有下文。至於有關外界質疑起訴書中的金流，徐巧芯也說，若當中捐款，屬於政治獻金範疇，不是刑事責任，而所謂「京華城小沈1500」也沒有找到證據，再加上羈押也到上限時間，法院看到那麼多情況，若還裁定羈押，可能也會受到外界質疑。
另外，有關藍白合未來發展，徐巧芯認為，雖然目前民眾黨主席還是黃國昌，但柯文哲出來了，整體合作及互動模式可能未必會一樣，不過整個大方向，相信會是以2028讓賴清德總統下台為最大共識，且站在柯文哲角度看，若賴清德連任，對案情沒有任何益處，相信藍白合不會生變，大家想法會一致。
