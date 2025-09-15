維持交保！柯文哲19:05離開法院沿路與小草握手 應曉薇鞠躬致意

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇本月5日一審裁定以7000萬元、3000萬元交保，二審撤銷，台北地方法院今重開羈押庭後，裁定柯文哲、應曉薇各以7000萬、3000萬元交保，對於同案被告及尚未詰問的證人，禁止接觸、騷擾、恐嚇、探詢案情，另針對檢察官起訴書證據清單上的證人，不得騷擾、恐嚇、探詢案情，可抗告。

法院裁定出爐之後，應曉薇率先在女兒攙扶、陪同下步下法院階梯，她面帶微笑，之後又面帶悲傷，與女兒對望，她並在走出法院後三度向媒體鞠躬，聽聞支持者的加油聲，她在上車之前更與女兒一同鞠躬表示謝意。