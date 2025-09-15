不是一般法官能承受...柯文哲維持7000萬交保 柯美蘭回應了

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案羈押一年，以7000萬元交保，二審撤銷裁定，台北地院今重開羈押庭，晚間6點30分維持原交保金裁定交保。柯文哲胞妹柯美蘭說，相信北院很辛苦，法官要承受很大的壓力，這非常不容易，對於柯文哲維持原判，她要要謝謝法官，「這不是一般的法官能承受的」。

柯美蘭表示，今天她除了看到法官的專業，還看到道德勇氣，她不敢去預測柯文哲能否交保，她想說的是，交保條件是什麼，哪些證人該看不該看，若是合理範圍，都是應該遵守的，但北檢應該給出完整名單並告知準則，且要合情合理，而非模擬兩可。

柯美蘭說，她也要告訴小草，今天維持原判，她好像看到國家的希望，也期待現在開始到一審期間，呼籲所有小草停止抗議活動，小草應該回到家庭生活，也可以將目標放在國家政策與對外發展。

柯美蘭表示，哥哥柯文哲應該專心解決司法上的誤解，小草應該回到生活崗位上，大家應該好好工作生活。