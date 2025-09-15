柯文哲7000萬交保撤銷還是「過關」 新裁定再以7000萬交保

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇本月5日一審裁定以7000萬元、3000萬元交保，二審撤銷，一審今重開羈押庭。柯表示人民面對國家機器渺小無力，應懇求法官讓她回去。合議庭評議後，晚間6時30分裁定，柯、應「過關」維持原交保金裁定交保。

台北地院上午9時傳喚柯文哲、應曉薇先暫留候審室，10時開庭審理，庭審到中午12時05分結束，對照往昔冗長法庭攻防，受命法官許芳瑜訴訟指揮節奏得宜，許命柯、應暫待候審室時，不必使用戒具拘束。

柯文哲庭中表示，羈押禁見一年又交保了一個星期，已經產生知覺剝奪症，對一切有與世隔絕的感覺，特別是他的手機被沒收，好像與世界斷絕關係、處在社會的荒島中，並說「手機何時要還給我？」

柯文哲說，他很不喜歡恨人，但每次想到此事都會很難過，又說「我希望我是曼德拉而不是伍子胥」；柯表示，檢方論告一大堆的講法，都是司法要去考慮的事，檢察官把人先關起來再去找證據也不對。

柯說，人民面對國家機器，真的顯得渺小而無力，明天柯辦主任李文宗要出庭作證，他看了李文宗的筆錄，李根本沒有接觸「京華城案」，但李文宗面對檢察官林俊言、唐仲慶、郭建鈺卻毫無招架之力，就被押了11個月。

柯表示，他去民眾黨中央黨部嚇一跳，一半以上都是證人，批檢察官「你們列清單，列出來給台灣人民看看，林俊廷檢察官你就開清單！」

應曉薇說，她今早離開母親時，她很不孝順地跪下來，用古禮三叩首方式告別，母親看到她如此就留眼淚，她擦去母親的眼淚「父母恩重難報，那都是媽媽的血啊！」

她說，她擁抱母親「我怕又被關進去，就再也見不到母親了」，懇求法官、檢察官讓她可以平安交保回去。

主任檢察官林俊廷說，柯文哲案後續要傳喚證人如李文宗、李文娟、沈慶京、黃珊珊與吳順民等，待證事項均涉及柯競總、木可公司的財務，柯會不會對證人有實質影響力？從上周民眾黨秘書長周榆修出庭做了偽證即可以看出端倪。

林俊廷表示，以士林地院承審身障關懷協會公益侵占案為例，法官也羈押被告，柯如果交保會不會去找已認罪的鼎越開發前董事長朱亞虎？會不會去找陳智菡討論競選小物怎分潤？會不會去找市府員工談京華城案？都有疑問。 台北市議員應曉薇維持原交保金裁定交保.應曉薇和女兒一起走出地方法院。記者潘俊宏／攝影

民眾黨前主席柯文哲維持原交保金裁定交保，柯文哲（左）在民眾黨主席黃國昌（右）及太太陳珮琪（中）陪同下離開地院回家。記者潘俊宏／攝影