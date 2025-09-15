柯文哲羈押庭法官問了「這一句」 法界研判：會再次交保

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇本月5日裁定以7000萬元、3000萬元交保，二審撤銷裁定，台北地院今重開羈押庭。法官職權審問檢、辯柯在應曉薇助理吳順民作證前不與其接觸的意見，法界預測，依法官問案方式，透露柯可能再次交保。

獨任法官許芳瑜的庭訊歷經2個小時後結束，柯、應還押候審室，許芳瑜特別「禮遇」指示柯、應不用拘束，也顯露對柯、應2人的善意。

許芳瑜今天開庭時，針對柯文哲禁止接觸的證人範圍、及最後一天即10月30日交互詰問排審應曉薇助理吳順民的檢、辯意見為何。

檢察官認為，應以起訴書證據清單所列的證人及同案被告均須禁止接觸，且時間設定在10月30日距今不到2個月期間，不會是很嚴苛的禁令。

柯文哲的委任律師鄭深元指出，證據清單上證人有2、300個人，可能要列清冊讓柯文哲閱覽，全部都禁止恐違反比例原則，禁止接觸的範圍，應為法院後續尚未交互詰問的證人包括梁秀菊等14人。

許芳瑜也職權審問柯文哲前次7000萬元交保金的檢、辯意見，不過，法界人認為，法官審理交保金非考量再羈押的重點，吳順民的證詞牽涉貪汙、圖利案情亟須釐清，法官應會在吳順民「被告轉證人」具結證言後，才能消除柯可能串證的疑慮。

法界人士研判，新一份裁定只要具體、明確限定柯文哲未來一段期間禁止接觸的證人、尤其是吳順民，柯可獲得再一次裁定交保。

事實上，整起「柯文哲案」案情涉獵範圍大，審理計畫「最後一棒」是11月4日詰問木可公關公司女會計何璦廷作證，不過，何女證詞僅與同案會計師端木正有關、與柯文哲收賄、圖利、公益侵占、背信案情基本無關。

法界人士從庭審動態研判，許芳瑜鎖定吳順民作證時間點後，再於裁定書界定柯文哲此前禁止接觸的個案證人，一方面可回應二審對「下級審」裁定的質疑，二方面仍可維持柯文哲交保裁定，機率上為高。