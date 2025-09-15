替李文宗喊冤成撤銷交保理由...柯文哲堅定看法重申：他就是冤獄！

快訊

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導
北院今天上午10時重開羈押庭，並要求前台北市長柯文哲（右二）、應曉薇上午9時先到法警室報到。記者葉信菉／攝影
北院今天上午10時重開羈押庭，並要求前台北市長柯文哲（右二）、應曉薇上午9時先到法警室報到。記者葉信菉／攝影

民進黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北市議員應曉薇本月5日一審裁定以7000萬元、3000萬元交保，二審撤銷交保裁定，台北地方法院今重開羈押庭，談及替李文宗喊冤成為撤銷交保裁定的理由，柯文哲稱他對李文宗看法一直都一樣，「李文宗就是冤獄，是台灣司法改革拿出來檢討的案例」。

高院撤銷裁定中提及柯文哲交保後，對外公開替尚未到庭進行交互詰問的證人、共同被告李文宗否認犯行，相關言行是否意欲為串證？依目前訴訟進行的程度，是否確實足認柯文哲、應曉薇2人滅證、串供可行性與可能性已大幅降低？仍有所疑慮。

台北地院今開庭，法官也問及檢辯雙方針對上述理由，及若禁止接觸李文宗、李文娟等9名證人至10月30日的意見；檢察官認為，因為李文宗等共同被告、證人後續還需要到庭作證，認為不應該有干擾行為。

柯文哲委任律師鄭深元指出，李文宗部分，柯文哲當時是指210萬元政治獻金是冤枉的，法院相關調查已經完全結束，李文宗達遍野很完整，沒有串滅證的問題，再者柯文哲在庭上也多次說過這樣的話，外界也都知悉，也沒有串滅證的問題。

對此，柯文哲也拿起麥克風說，反正明天就開庭（詰問李文宗、李文娟），「聽法官的話，一天是可以」，且他對李文宗的看法一直都一樣，「李文宗就是冤獄，是台灣司法改革拿出來檢討的一個案例」。

