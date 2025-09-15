法院重開羈押庭！應曉薇三叩首告別老母 哭喊「怕再也見不到媽媽」

快訊

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導
北院今天上午10時重開羈押庭，台北市議員應曉薇（右）出庭，女兒應佳妤（左）陪同。記者葉信菉／攝影
北院今天上午10時重開羈押庭，台北市議員應曉薇（右）出庭，女兒應佳妤（左）陪同。記者葉信菉／攝影

民進黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北市議員應曉薇本月5日一審裁定以7000萬元、3000萬元交保，二審撤銷交保裁定，台北地方法院今重開羈押庭，應曉薇離家前三叩首告別母親，她法庭上哭喊「怕再被關進去，再也見不到媽媽了」，並保證絕對不會接觸證人。

應曉薇指出，她不是學法律的，謝謝檢察官肯定她沒有做違法的事情、沒有和證人有任何聯絡、接觸，她還是會繼續這麼做，「法官交代的就是要聽話」，希望法官、檢察官能繼續相信她。

她談及百歲老母親忍不住哭泣，應曉薇表示，她被關在看守所的時候，律師都沒有跟她說母親住院，家人也跟說「跟我說也沒有用，我也做不了什麼事情」，但是她好害怕失去媽媽。

應曉薇表示，她要和2名寶貝女兒說，她對女兒們感到很抱歉，謝謝女兒一直相信媽媽，她告訴女兒們，不管發生什麼事情，一個人心中不要有恨，一定要和媽媽一樣心中有愛。

應曉薇再度痛哭指出，她今天早上離開自己母親時，她很不孝順地跪下來，用古禮三叩首方式告別，母親看到她如此就留眼淚，她擦去母親的眼淚，「父母恩重難報，那都是媽媽的血啊！」

她說，她擁抱母親，「我怕又被關進去，就再也見不到母親了」，她懇求法官、檢察官讓她可以平安交保回去，因為她好害怕失去母親，怕再也見不到媽媽，敬愛的法官、檢察官，身為一個被告，她一定會做到不跟證人見面，「不可以就是不可以」，請法官、檢察官放心。

應曉薇委任律師吳佳蓉也說，應曉薇無論羈押或交保在外，從來沒有與同案被告或證人聯繫或見面，且應曉薇年近百歲的母親在她羈押期間曾因癲癇、肺衰塞住院，應曉薇返家之後，母親也須她陪伴睡覺，晚上才不會驚醒，應曉薇絕對會遵守裁定內容，不會違反。

吳佳蓉更引用高院刑八庭撤銷民進黨台北市議員陳怡君的羈押，罕見命100萬元交保的裁定見解，認為檢察官負有舉證責任、說理義務，起訴後即應推定檢察官的證據蒐集、保全已完竣，法院為「中立的聽審者」，原則上沒有為檢察官考慮證據保全的義務，更沒有義務「接力」檢察官補強有罪證據，對於羈押要件中「勾串」採限縮性解釋。

