柯文哲又動怒！庭上批檢察官「手段太惡劣」 法院裁定最快今天出爐

民進黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北市議員應曉薇本月5日一審裁定以7000萬元、3000萬元交保，二審撤銷交保裁定，台北地方法院今重開羈押庭，庭訊歷經2個小時後結束，柯、應還押候審室，法官特別「禮遇」不用拘束，裁定最快今日出爐。

開庭時，法官問及針對禁止接觸的證人範圍，及禁止接觸的時間至最後一天交互詰問，也就是10月30日為止，檢辯雙方的意見為何？另外，詢問若禁止接觸起訴書證據清單上的證人，是否會對柯文哲、應曉薇有生活不便，相關理由為何？

檢察官認為應以起訴書證據清單所列的證人及同案被告，均須禁止接觸，且時間只到10月30日，不到2個小時的期間，並不是很嚴苛的時段。柯文哲委任律師鄭深元指出，證據清單上證人有2、300個人，可能要列清冊讓柯文哲閱覽，全部都禁止恐違反比例原則。

鄭深元說，應禁止接觸的範圍，應為法院後續尚未交互詰問證人包括梁秀菊等14人，其餘證據清單所列證人，可以禁止騷擾、恐嚇、探詢案情，就不包括「接觸」，如此可兼顧比例原則及法院後續審理進度，但檢察官認為未禁止接觸就難以監督、防免探詢案情，法官也指出會列入評議考量。

柯文哲此時略帶氣憤地說，他的問題是，證據清單上的證人要列給他看，「聽說有好幾百人」。他說，今天不管做什麼，都會成為台灣司法上的案例，檢察官要禁止接觸證據清單上的所有證人，「用這種手段很惡劣！」

柯文哲指出，他去民眾黨中央黨部嚇一跳，一半以上都是證人啊，批檢察官「你們列清單，列出來給台灣人民看看，林俊廷檢察官你就開清單！」法官即時出言制止，再度重申法庭上不希望兩造有言語衝突。

因高院撤銷柯文哲、應曉薇交保裁定，兩人「回復」羈押禁見的狀態；法官也表示考量柯文哲、應曉薇為在押狀態，合議庭會盡快根據今日開庭筆錄來評議，希望在今日能做出裁定。