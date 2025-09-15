檢察官開酸「是陳智菡主動接觸」：沒有要把柯文哲關到死

民眾黨前主席柯文哲本月5日一審裁定以7000萬元交保，二審撤銷裁定，台北地院今重開羈押庭。檢察官論告對民眾黨以臉書帶風向表示，柯的辯護人「切割」柯與臉書關係，「如果辯護人要說臉書帳號遭盜，檢察官也只能說尊重」。

主任檢察官林俊廷表示，柯交保之後檢方並未馬上抗告，沒有要把柯文哲關到死； 但柯後來的政治性語言、及混淆視聽帶風向部分有必要澄清。林說，柯交保後的9月9日違反法律規定接觸證人，檢方的抗告不是對柯說「查了一年沒查到」的講法而提出。

林俊廷表示，政治語彙檢方可以不理會，真正有問題的是柯交保後接觸民眾黨立院黨團主任陳智菡、台北市議員陳宥丞，柯不遵守裁定是很基本的事。

林俊廷說，柯文哲案後續要傳喚證人如李文宗、李文娟、沈慶京、黃珊珊與吳順民等，待證事項均涉及柯競總、木可公司的財務，柯會不會對證人有實質影響力？從上周民眾黨秘書長周榆修出庭做了偽證即可以看出端倪。

林俊廷表示，以士林地院承審身障關懷協會公益侵占案為例，法官也羈押被告，柯如果交保會不會去找已認罪的鼎越開發前董事長朱亞虎？會不會去找陳智菡討論競選小物怎分潤？會不會去找市府員工談京華城案？都有疑問。

林俊廷說，誠如辯護人所言，柯文哲是「被動」接觸陳智菡，「難道是陳智菡主動去接觸柯文哲嗎？」此外，再依外界以台北市議員陳怡君二審自為裁定交保為例，林俊廷說，那個案子與「柯案」明顯不同。

林俊廷說，「陳怡君案」有人認罪、犯行且單一，而柯文哲與證人間關係密切，之前柯曾撕掉指示「橘子」許芷瑜出國的筆記、又指示木可公司就帳目自我檢查，另案台北市議員陳重文也犯貪汙等多罪，一樣是等到審理中證人全部詰問後陳才交保，法官並未用罪名區分交保或不交保。

至於民眾黨以臉書帶案件風向爭議，林俊廷表示，每回開庭社群都在批評證人，他相信是小編在管理、在發文，不過，柯有授權小編發文；林說，柯文哲的辯護人「切割」柯與臉書的關係「如果辯護人要說臉書帳號遭盜，檢察官也只能說尊重」。