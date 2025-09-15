柯文哲重開羈押庭 張亞中：一再要求羈押超過應有底線

國民黨主席選舉今起開放參選人領表。孫文學校總校長張亞中今上午到北院聲援民眾黨前主席柯文哲，並前往法院旁聽。他強調，法院的羈押條件應合理；若一再以不同理由及以心證羈押，已傷害到司法公義與人民對司法的信任。

張亞中指出，羈押對人身自由的限制，實際上遠遠超過一般坐牢。坐牢往往是經過完整審判程序，證據確鑿、罪責明確後，依法判刑執行；而羈押卻是在尚未定罪、甚至仍在偵審階段，就剝奪一個人的自由。這不僅是對個人權利的嚴重侵害，更是對「無罪推定」原則的衝擊。

張亞中表示，被羈押者不僅失去人身自由，還往往被「禁見」，切斷與家人、律師正常聯繫的權利；在社會觀感上，等同於先被貼上「有罪」標籤。這種制度一旦濫用，就會使羈押淪為「未經審判的刑罰」，比經審判確定刑責還要更嚴厲、更難以承受。

因此，張亞中說，羈押必須是「例外中的例外」，僅能在有確切逃亡或滅證危險，且沒有其他替代手段時，方可適用。若司法機關稍有輕忽，便以模糊、推測甚至政治化的理由羈押，不僅剝奪個人基本人權，更會導致社會對司法信任的徹底崩解。

張亞中表示，柯文哲被羈押已一年，他的相關案子已經被起訴，代表北檢已經充分掌握了所有「事證」，現在卻以若干不夠充分的寬鬆埋由，要求再羈押，實已超過應有的羈押底線。法律的基本要求是毋枉毋縱，法院的羈押條件亦應合理，而非模糊不清或擴大解釋。