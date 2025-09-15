「寧做曼德拉、不做伍子胥」 柯文哲：人民面對國家機器渺小無力

民眾黨前主席柯文哲本月5日一審裁定以7000萬元交保，二審撤銷裁定，台北地院今重開羈押庭，柯出庭表示，他希望寧做南非政治家曼德拉、也不要做春秋末期吳國名相伍子胥，並表示人民面對國家機器，真的顯得渺小而無力。

柯文哲說，羈押禁見一年又交保了一個星期，已經產生知覺剝奪症，對一切有與世隔絕的感覺，特別是他的手機被沒收，好像與世界斷絕關係、處在社會的荒島中，並說「手機何時要還給我？」

柯文哲說，這幾天回家看了媽媽，旁邊的人說媽媽功能退化、有失智症前兆，但他自己是不覺得，可能是熟悉的關係「她講的一半我都懂」；柯說，爸爸過世時他不在身邊，媽媽說農曆七月千萬不要去靈骨塔，只好去祭拜牌位，爸爸是帶著煩惱離開的，也只好請法師協助早晚誦經。

柯文哲說，他很不喜歡恨人，但每次想到此事都會很難過，又說「我希望我是曼德拉而不是伍子胥」；柯表示，檢方論告一大堆的講法，都是司法要去考慮的事，檢察官把人先關起來再去找證據也不對。

柯文哲說，監獄內燈光昏暗、沒有桌椅，3個律師很難一起律見，這段期間他才開始有時間讀卷宗，花了一年才把案情拼湊起來。

對重開羈押庭的感想，柯文哲說，人民面對國家機器，真的顯得渺小而無力，明天柯辦主任李文宗要出庭作證，他看了李文宗的筆錄，李根本沒有接觸「京華城案」，但李文宗面對檢察官林俊言、唐仲慶、郭建鈺卻毫無招架之力，就被押了11個月「這些也都是司法改革要思考的題目」。

柯文哲說，如果交保裁定書有明確指示，一定會遵守規定，不過，本案證人太多，單是中央黨部就一半是證人，希望法院能明確告知做法。

柯文哲另表示，有關7000萬元的交保金，如以年利率3%計價，一年利息是210萬，等於一月的利息是17萬5000元，他和妻子陳佩琪的退休俸加起來還不到這數字的2/3，也是現在要考慮的事。