黃國昌陪柯文哲出庭未到案說明　走讀案擬送北檢

台灣民眾黨「走讀」活動衝突造成8警受傷，截至今天上午10時民眾黨主席黃國昌未到案說明，全案將函送北檢偵辦；黃國昌說，上午將到北院陪前台北市長柯文哲開羈押庭。

京華城案被告柯文哲、應曉薇聲請具保停押獲台灣台北地方法院裁准，但台灣台北地方檢察署提起抗告，台灣高等法院12日撤銷原裁定發回更裁。北院上午10時重開羈押庭，要求2人上午9時到法警室報到。

黃國昌稍早接受廣播節目專訪表示，他將到北院陪柯文哲開羈押庭。

根據了解，台北市政府警察局中正第一分局已著手準備相關文書作業，預計最慢明天前將黃國昌依涉違反集會遊行法和聚眾妨害公務等罪嫌函送北檢偵辦。

黃國昌8月30日號召群眾舉行「走讀」活動釀衝突，導致8名員警受傷，黃國昌還涉嫌勒員警脖子。中正一分局2日製發通知書，通知黃國昌、廖姓男子及何姓男子到案說明。

「走讀」活動當天廖姓男子和員警起衝突，涉妨害公務罪；何姓男子涉以AI（人工智慧）後製員警遭黃國昌勒頸部分影像，涉違反個人資料保護法。警方通知2人20日、21日到案說明，如果未到，將函送北檢偵辦。