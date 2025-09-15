柯文哲重開羈押庭 黃國昌研判僅澄清證人範圍不會增加保金

台北地方法院今天重開民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇羈押庭。民眾黨主席黃國昌上午接受電台專訪時表示，單純依法論法，就是依照原有裁定，然後澄清證人範圍，沒有增加交保金的必要跟理由，只不過民眾黨前主席柯文哲捨棄傳喚證人，對於被告的防禦權將會有所傷害。

承審京華城容積率案的台北地方法院合議庭先前分別裁定，京華城案被告柯文哲以7000萬元、應曉薇以3000萬元交保，兩人均限制住居、限制出境與出海8個月，台北地檢署事後提出抗告，理由為京華城案證人尚未詰問完畢，再加上柯文哲交保後與多位證人有所接觸，台灣高等法院上周撤銷原裁定發回更裁，台北地方法院合議庭排定今天重開羈押庭。

黃國昌上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，談及柯文哲今天重開羈押庭，他認為台北地檢署非常可笑，充分顯示早已習慣擔任鷹犬，首先是柯文哲在法庭的公開談話，我國法院採取公開審理主義，而非秘密審判，再者是柯文哲前競選總部財務長李文宗，從頭到晚都沒有參與京華城案，檢察官竟然以此作為提出抗告的理由。

黃國昌直言，台灣的法治水準，何時墮落到這種程度，檢察官不僅起訴還聲請羈押，最後李文宗被求刑超過10年，「檢察官該有的舉證責任，難道全部都忘記了嗎？出現這樣的狀況，不用等到法院宣判，一個有基本廉恥的檢察官，早就應該出來道歉。」

黃國昌說，所謂與證人同車的事情更是可笑，炒作評論都沒有問題，但是麻煩要本於事實，否則連高等法院的裁定都沒有看，只會自行渲染腦補說故事，只是在凸顯個人的無知，其實證人的範圍有多廣，這點不需要提抗告處理，台北地院做出補充裁定即可。

主持人黃暐瀚提及，國民黨立委吳宗憲認為將維持交保、柯文哲不會再度被羈押，也有律師分析將維持原裁定提高交保金，黃國昌聽聞後則表示，如果單純依法論法，「就是依照原裁定再澄清證人範圍，大概就是這個樣子，也沒有增加交保金的必要跟理由。」

不過，黃國昌也說，辯護人可能會面臨痛苦的選擇，因為高等法院點名3位尚未交互詰問完的證人，其中有2位是由柯文哲提出，另外1位則是同案的其他被告，全部都不是檢察官的證人，不傳喚就沒有所謂勾串問題，如果柯文哲捨棄這些證人，對於被告防禦權有所傷害。

黃國昌也說，柯文哲被關押在台北看守所，過去一年24小時接受監控，對於所有支持這來講，捍衛清白絕對有其必要，「與此同時，我們希望主席身體健健康康，接下來還有很長的路要走，也有更重的責任要承擔。」

黃暐瀚追問，羈押庭是否拖到明天才會宣判，黃國昌則表示，理論上應該不會，柯文哲在今年初也有歷經兩次交保，況且要做出裁定的3位法官，過去也早已聽過足夠的證詞，對於所有證據資料都非常熟悉，「只是針對高院撤銷發回理由去做補強，沒有什麼必要再拖到明天。」