裁定全文曝光！柯文哲交保做錯這件事 也成為高院撤銷的理由

民進黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北市議員應曉薇本月5日一審裁定以7000萬元、3000萬元交保，二審撤銷裁定，台北地方法院今重開羈押庭。然而，台灣高等法院撤銷交保的裁定全文已上網公開，可看出柯文哲交保後替同案被告李文宗否認犯行，也讓高院認為串供、滅證的可能性大幅降低，有所疑義。

台北地檢署抗告之後，高院上月12日作出裁定，除了認為還有兼具共同被告身分的證人沒交互詰問，且為何僅限於涉犯違反貪汙治罪條例部分，而不包括他涉犯公益侵占、背信等罪嫌，另認為有必要詳加界定哪些屬「同案被告、證人」，以便讓柯文哲、應曉薇知悉。

除此之外，根據高院上網公開的裁定全文指出，檢察官抗告檢附「審理庭期通知」中，還有檢察官、被告2人的辯護人聲請的諸多證人，包括李文宗、李文娟、沈慶京、黃景茂、吳順民，及黃珊珊、邱復生、許甫、戴利玲等人，預定審理期日持續進行至10月30日，這些人為何不屬於「密切相關之重要證人」？

另外，高院也提及，檢方抗告指出柯文哲於一審裁定具保停止羈押後，對外公開替尚未到庭進行交互詰問的證人、共同被告李文宗否認犯行，相關言行是否意欲為串證？依目前訴訟進行的程度，是否確實足認柯文哲、應曉薇2人滅證、串供可行性與可能性已大幅降低？仍有所疑慮。

台北地院今上午重開羈押訊問庭，柯文哲上午8時49分抵達法院，他穿著與交保後第一次開庭的衣服，即是灰色POLO衫、黑色西裝褲，一下車面帶微笑，並與兩旁小草揮手、握手、擊掌致意，神情從容看不出緊張。小草也邊吶喊「柯文哲，我們都在」、「阿北加油」。