快訊

南韓恐再挨川普25%關稅！韓美協議1難題喬不攏 談好15%稅率拉警報

高鐵又爆行動電源自燃…消防員教「最有效滅火法」：家裡也適用

直擊！北市公館圓環施工填平地下道首遇上班日 尖峰時段流量曝光

應曉薇還有羈押風險？ 羈押庭前與女兒暫「吻別」

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導
北院今天上午10時重開羈押庭，台北市議員應曉薇（右）出庭，女兒應佳妤（左）陪同。記者葉信菉／攝影
北院今天上午10時重開羈押庭，台北市議員應曉薇（右）出庭，女兒應佳妤（左）陪同。記者葉信菉／攝影

台北市議員應曉薇本月5日以3000萬元交保，檢方抗告，台灣高等法院撤銷交保裁定發回更裁；應今早9時許在女兒、律師陪同下到台北地院報到，帶著微笑向記者鞠躬致意，還抱著女兒親吻藉親情增加信心，之後被法警帶到地下1樓候審室。

二審撤銷交保裁定認為，台北地院今年7月21日以有部分證人尚未傳喚，無法排除湮滅證據或勾串共犯、證人之虞為由，裁定延押，又於1個多月後在證人尚未交互詰問情形下，認為應滅證、串證的可行性與可能性已大幅降低，理由欠備。

二審認為，台北地院交保裁定指「不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為」，關於「證人接觸」部分有範圍未明疑慮，有再予詳加界定以便應曉薇明確知悉的必要。

柯文哲 應曉薇

延伸閱讀

北院重開羈押庭 柯文哲、應曉薇一早報到

柯文哲今出庭先帶往B1候審 「回復」羈押禁見暫不拆電子腳鐶

高院撤銷柯文哲、應曉薇交保 北院上午重開羈押庭

柯文哲今開羈押庭 裁定作在「審檢辯」的平衡點上？

相關新聞

柯文哲重開羈押庭 黃國昌研判僅澄清證人範圍不會增加保金

台北地方法院今天重開民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇羈押庭。民眾黨主席黃國昌上午接受電台專訪時表示，單純依法論法，就...

民調／柯文哲案被政治迫害？ 同情者飆升逾150萬人

台北地院今天將重開民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇羈押庭。台灣民意基金會最新民調指出，四成二民眾同意柯文哲被收押禁見...

裁定全文曝光！柯文哲交保做錯這件事 也成為高院撤銷的理由

民進黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北市議員應曉薇本月5日一審裁定以7000萬元、3000萬元交保，二審撤銷裁定，台...

應曉薇還有羈押風險？ 羈押庭前與女兒暫「吻別」

台北市議員應曉薇本月5日以3000萬元交保，檢方抗告，台灣高等法院撤銷交保裁定發回更裁；應今早9時許在女兒、律師陪同下到...

柯文哲現身法院！他面帶微笑與支持者擊掌 小草吶喊「我們都在！」

民進黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北市議員應曉薇本月5日一審裁定以7000萬元、3000萬元交保，二審撤銷裁定，台...

北院重開羈押庭 柯文哲、應曉薇一早報到

民眾黨前主席柯文哲與國民黨台北市議員應曉薇因涉入京華城等案，遭裁定羈押禁見，日前向法院聲請具保停押。台北地院5日一度裁准...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。