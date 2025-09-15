應曉薇還有羈押風險？ 羈押庭前與女兒暫「吻別」

台北市議員應曉薇本月5日以3000萬元交保，檢方抗告，台灣高等法院撤銷交保裁定發回更裁；應今早9時許在女兒、律師陪同下到台北地院報到，帶著微笑向記者鞠躬致意，還抱著女兒親吻藉親情增加信心，之後被法警帶到地下1樓候審室。

二審撤銷交保裁定認為，台北地院今年7月21日以有部分證人尚未傳喚，無法排除湮滅證據或勾串共犯、證人之虞為由，裁定延押，又於1個多月後在證人尚未交互詰問情形下，認為應滅證、串證的可行性與可能性已大幅降低，理由欠備。

二審認為，台北地院交保裁定指「不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為」，關於「證人接觸」部分有範圍未明疑慮，有再予詳加界定以便應曉薇明確知悉的必要。