柯文哲現身法院！他面帶微笑與支持者擊掌 小草吶喊「我們都在！」

民進黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北市議員應曉薇本月5日一審裁定以7000萬元、3000萬元交保，二審撤銷裁定，台北地方法院今重開羈押庭，柯、應因撤銷交保裁定「回復」羈押禁見狀態，將先被帶往地下1樓候審室，再押解上法庭開庭。

柯文哲上午8時49分抵達法院，他穿著與交保後第一次開庭的衣服，即是灰色POLO衫、黑色西裝褲，一下車面帶微笑，並與兩旁小草揮手、握手、擊掌致意，神情從容看不出緊張。小草也邊吶喊「柯文哲，我們都在」、「阿北加油」。

據了解，柯文哲本月8日辦理交保後，輔以電子監控於左腳加裝電子腳鐶以防逃，不過，柯與應被帶往候審室之後，並不會先行拆卻電子腳鐶設備，腳鐶將等合議庭「再次」作出裁定後再行處置。

也就是說，如果羈押庭之後合議庭作出柯文哲、應曉薇仍為交保但電子監控的裁定，柯、應不必再一次配帶電子腳鐶，反之，如果合議庭決定將柯、應再羈押禁見，法警才會通知廠商對柯或應拆卸電子腳鐶，再押回看守所，一切視稍晚的裁定內容應變。