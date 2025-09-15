柯文哲今出庭先帶往B1候審 「回復」羈押禁見暫不拆電子腳鐶

快訊

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇本月5日一審裁定以7000萬元、3000萬元交保，二審撤銷裁定，台北地院今重開羈押庭，柯、應因撤銷交保裁定「回復」羈押禁見狀態，將先被帶往地下1樓候審室，再押解上法庭開庭。

依通常慣例，柯文哲與應曉薇上午9時向法院報到後，將先被帶到候審室等待，10時再等待法警帶往2樓刑事法庭進行羈押庭的程序。

據了解，柯文哲本月8日辦理交保後，輔以電子監控於左腳加裝電子腳鐶以防逃，不過，柯與應被帶往候審室之後，並不會先行拆卻電子腳鐶設備，腳鐶將等合議庭「再次」作出裁定後再行處置。

也就是說，如果羈押庭之後合議庭作出柯文哲、應曉薇仍為交保但電子監控的裁定，柯、應不必再一次配帶電子腳鐶，反之，如果合議庭決定將柯、應再羈押禁見，法警才會通知廠商對柯或應拆卸電子腳鐶，再押回看守所，一切視稍晚的裁定內容應變。

