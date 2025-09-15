高院撤銷柯文哲、應曉薇交保 北院上午重開羈押庭

京華城案被告柯文哲、應曉薇聲請具保停押，獲台北地院裁准，但北檢提起抗告，高院12日撤銷原裁定發回更裁。北院訂於今天上午10時重開羈押庭，要求2人當天上午9時到法警室報到。

外傳「小草」們上午將到北院外幫柯文哲加油、打氣。轄區警方、台北市警察局中正第一分局表示，為維護北院周邊交通和安全維護，將出動40名警力執行勤務，若有狀況則將再增派預備警力40人。

前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇涉京華城等案遭羈押禁見，日前聲請具保停押。台北地方法院5日裁定柯文哲新台幣7000萬元交保，應曉薇3000萬元交保，並均限制住居、限制出境、出海8月。

合議庭並要求柯文哲、應曉薇不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為，並接受左腳配戴電子腳鐶、攜帶個案手機等科技設備監控。

台北地檢署以本案證人尚未詰問完畢，且柯文哲8日具保後即與本案證人民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨台北市議員陳宥丞有所接觸，已違反法院具保命遵守的「不得與證人有任何接觸之行為」的事由，向台灣高等法院提起抗告。

高院指出，依原審審理計畫，尚有證人及兼具共同被告身分者未交互詰問，原審7月21日裁定時，以有部分證人尚待傳喚到庭、無法排除滅證或勾串共犯、證人之虞為由，裁定柯文哲、應曉薇延長羈押，卻又於1個月後，在尚有諸多證人未交互詰問的情形下，認為柯文哲與應曉薇滅證、串證的可行性與可能性已大幅降低，有前後矛盾及理由欠備的不當。

高院表示，原審裁定停止羈押，並均命柯文哲、應曉薇「不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為」，但本案事證繁雜，檢察官起訴被告雖僅11人，但於偵查中所列同案被告，或曾經傳喚、列於起訴書中，或於本案審理過程中已傳喚，或尚待交互詰問的證人繁多。

高院認為，原裁定內容僅泛指「同案被告」、「證人」，有範圍未明的疑慮，因此有再詳加界定，以便柯文哲、應曉薇知悉的必要；檢察官抗告有理由，因此撤銷原裁定，並發回原審法院另為適法處理。