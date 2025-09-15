北院今重開柯文哲羈押庭 小草聲援

台北地方法院審理京華城案，先前裁准被告柯文哲、應曉薇具保停押，台灣高等法院上周五撤銷原裁定發回更裁，北院合議庭排定今天上午九時重開羈押庭。據了解，民眾黨與律師團保持密切聯繫，儘管並未主動號召支持者動員，不過仍有小草發起自主活動聲援。

北院先前裁定柯文哲以七千萬元、應曉薇以三千萬元交保，兩人均限制住居、限制出境與出海八個月，北檢抗告，指京華城案證人尚未詰問完畢，再加上柯文哲交保後與多位證人有所接觸，未遵守「不得與證人有任何接觸之行為」等規定，高院上周五撤銷原裁定發回更裁。

柯文哲連日沒有公開現身，委任律師陸正義前天晚間被媒體拍到現身柯家，停留將近兩小時，但未透露談話內容。

曾任檢察官的國民黨立委吳宗憲表示，從高等法院發回更裁理由書來看，其中第二點提到證人接觸的疑義問題，比方與柯文哲同車的民眾黨立院黨團主任陳智菡，其實是檢方在偵查階段所列證人，而非起訴範圍中的審理證人；柯文哲委任律師請求法官「釋明不能接觸的證人範圍」，這一點其實「沒有對柯不利」。他認為，柯文哲再被收押的機率應該不高，甚至不需要加保金，對於後續的發展持樂觀態度。

法界分析，柯文哲再度收押與否，關鍵在於柯能接觸證人範圍的攻防。曾任橋頭地方法院法官的律師黃英彥表示，高院撤銷發回理由主要為，北院裁定交保時要求柯文哲不得接觸證人和同案被告，但未明定哪些證人不得接觸，是審理計畫中的已傳、待傳證人，還是偵查中被傳喚的證人？簡而言之，較像是提醒北院若要交保，要把理由闡明清楚、界定柯不得「接觸」的範圍。

黃英彥說，柯文哲身為政黨領袖，仍有公開活動與政黨往來，如何界定接觸範圍，更有實務操作上難題，羈押庭攻防應會聚焦在此。

曾任黑金組檢察官及民刑庭法官的律師呂俊杰說，實務上檢察官抗告比辯方抗告成功機會高很多，應修法，針對提起公訴案件，限制檢察官對羈押裁定的抗告僅限一次，避免多次往返，浪費司法資源，且高院更應尊重承審合議庭的意見。