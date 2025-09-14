快訊

徐國勇重砲回嗆黃國昌：亂說故事 有病不醫的壞習慣要改

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
民進黨秘書長徐國勇今天回嗆黃國昌「無病呻吟」、「有病不醫的壞習慣要改」。圖／民眾提供
民眾黨主席黃國昌稱賴清德總統找「府院黨三巨頭」討論民眾黨前主席柯文哲交保案，並點名民進黨秘書長徐國勇、行政院長卓榮泰有無去總統府？今天徐國勇隨總統到彰化溪湖福安宮參香時回嗆「太離譜」、「無病呻吟」、「有病不醫的壞習慣要改」。

黃國昌昨天開記者會時強調，「這一條龍的操作非常清楚看得出來背後是誰的意志」，柯文哲主席交保裁定出來後，民進黨高層、行政院高層即到總統府開會，晚上7時50分北檢就發出要抗告，晚上8時40分從總統府也發了新聞稿罵柯文哲主席，也點名民進黨秘書長徐國勇、行政院長卓榮泰有無去總統府？

今天徐國勇在溪湖鎮福安宮隨賴清德總統參香，面對媒體詢問時回應說，「這種（黃國昌）說法是無病呻吟」，他是民進黨秘書長，而黨主席同時也是總統，政務繁忙，所以有些黨務他確實需要到總統府向黨主席報告，但黃國昌卻將不同事情都湊在一起，碰到任何人就可以說故事，這太離譜了，這樣子當一個法律人是不對的，何況黃還是黨主席，他不能接受，「還要譴責他」。

徐國勇也反嗆黃，應先去問柯文哲「200萬、300萬是不是事實？坐在上面跟誰見面？先講清楚」，起訴書都有的，卻迴避，而把沒有的事情湊起來講說是事實，「這種無病呻吟、有病不醫的壞習慣要改過來」。

